Die Wittbräucker Straße ist halbseitig gesperrt: Neben der B54 von Herdecke nach Dortmund laufen nahe der Stromleitung Baumfällarbeiten an einem Hang.

Verkehrssicherheit Wittbräucker Straße Herdecke: Viele Bäume an der B54 gefällt

Herdecke. Direkt neben der Wittbräucker Straße laufen Baumfällarbeiten, weshalb die B54 halbseitig gesperrt ist. Es handelt sich um ein Privatgelände.

Aus der Sicht des Landesbetriebs Wald und Holz handelt es sich um einen Hang von normaler Größe: Neben der Wittbräucker Straße laufen in Herdecke Fällarbeiten, weshalb die B54 halbseitig gesperrt ist. „In dem Privatwald entlang der Bundesstraße befanden sich mehrere trockene Bäume, die aus Verkehrssicherungsgründen entnommen werden mussten“, erklärt Tizian Bootz, Leiter des zuständigen Forstbetriebsbezirks.

Das Fällen der ausschließlich trockenen Bäume hätte den verbleibenden Waldbestand so „Windwurfgefährdet“, dass die Entnahme des gesamten Bestandes auf einer Baumlänge zur Bundesstraße die Lösung zur langfristigen Herstellung der berechtigt erwarteten Sicherheit des laufenden Verkehrs sei, so Bootz weiter. Da es sich um eine Maßnahme im Sinne einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft handele, kann die Fällaktion zur Gefahrenbeseitigung auch nach dem 1. März erfolgen, wenn bekanntermaßen die Brut-/Nistzeit der Vögel beginnt und das Gehölz eigentlich in Ruhe gelassen werden muss. (gerb)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter