„Woche der Vielfalt“: Platz nehmen, schreiben und schauen

Herdecke. Wie vielfältig Herdecke ist, zeigt die Stadt mit Aktionen bei der „Woche der Vielfalt.“ Das Programm bietet Spaß und Unterhaltung für jeden.

Die „Woche der Vielfalt“ findet in diesem Jahr von Samstag, 23. September 2023, bis Sonntag, 1. Oktober 2023, statt. Im Rahmen dieser Aktionswoche wird es im Ennepe-Ruhr-Kreis wieder einige Aktionen von Institutionen, Vereinen und ehrenamtlichen Personen geben, die zeigen, wie vielfältig die Städte sind. Auch die Stadt Herdecke ist mit dabei.

Blick hinter die Kulissen

Das bunte Programm setzt sich aus Vorlesungen, Aktionen für Kinder, Filmvorführungen und vielem mehr zusammen. Der erste Aktionstag (23. September 2023) startet in Herdecke mit einem Tag der offenen Tür: Anlässlich des 45. Geburtstages der Filminitiative e.V. wird Interessierten ab 14 Uhr ein Blick hinter die Kulissen des Kinos Onikon geboten. Am Sonntag, 24. September 2023, geht es weiter mit einem Weltkindertag im Jugendtreff FachWerk (Bachplatz 3+5) mit verschiedenen Aktionen für Kinder.

Menschen aus allen Nationen

Die Stadt Herdecke und der Verein zur Förderung Christlicher Sozialarbeit veranstalten am Montag, 25. September 2023, um 14 Uhr das „Café International“ (Westender Weg 41). Neben einem kulturellen Austausch wird die Veranstaltung durch Gebäck aus anderen Ländern ergänzt. Menschen aus allen Nationen sind zu einem gemeinsamen Austausch eingeladen. Am Samstag, 30. September 2023, sowie am Sonntag, 1. Oktober 2023, wird jeweils um 15 Uhr im Kino Onikon der Film „Encanto“ gezeigt. Hierbei handelt es sich um ein animiertes Musical, das die Geschichte einer lateinamerikanischen Familie erzählt. Ein weiterer Film mit dem Titel „Divertimiento – Ein Orchester für Alle“ wird am Sonntag, 1. Oktober 2023, um 19 Uhr angeboten. Tickets können jeweils online unter www.onikon.de reserviert werden.

Schreibwerkstatt

Auch die Schreibwerkstatt Herdecke beteiligt sich an der „Woche der Vielfalt“. Am Samstag, 30. September 2023, findet um 19 Uhr eine Lesung von vorab eingereichten Geschichten unter dem Motto „Vielfalt“ in der Seniorenbegegnungsstätte Frühlingsstraße statt. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist notwendig. Anmeldungen werden per E-Mail an kathrinharloffweidner@gmx.de entgegengenommen. Interessierte können bereits jetzt ihre Erfahrungen zum Thema „Vielfalt“ verschriftlichen und ihren Beitrag an die Schreibwerkstatt senden. Einsendungen sind bis Freitag, 15. September 2023, möglich an die „Schreibwerkstatt Herdecke“ (c/o Kathrin Harloff-Weidner), Zu den Brauckstücken 1, in Herdecke. Die zehn besten Geschichten werden am Samstag, 30. September, vorgetragen, durch das Publikum bewertet und erhalten am Ende jeweils einen Preis.

Tag des roten Sofas

Die Bürgerstiftung Herdecke hat sich auch bei der Organisation der „Woche der Vielfalt“ eingesetzt. Unter anderem hat sie den „Tag des Roten Sofas“ in Herdecke auf die Beine gestellt. Noch vor Beginn der Aktionswoche wird am Samstag, 9. September 2023, das „Rote Sofa“ an ausgesuchten Plätzen in Herdecke stehen. Bürger sind eingeladen, sich auf dem Sofa zum Thema „Vielfalt und Offenheit“ fotografieren zu lassen. Die Aktion startet um 10 Uhr vor dem Herdecker Rathaus. Um 11 Uhr wird das Sofa in der Fußgängerzone (ggü. Rossmann/Steelenbrunnen) zu finden sein, um 12 Uhr auf dem Kampsträter Platz und zum Abschluss ab 13 Uhr an der Ruhr in der Nähe der Anlegestelle Ruderclub/Schifffahrt. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Aktion bei starkem Regen ausfällt. Das vollständige Programm zur „Woche der Vielfalt“ ist online unter https://www.enkreis.de/ (Stichwort: Woche der Vielfalt) zu finden.

