Wochenend-Spaß: Zwei Comedians erobern Wetter und Herdecke

Wetter/Herdecke Kichern, Grinsen, Prusten: Wetter, Herdecke und Umgebung versprechen ein Wochenende im Zeichen des Humors. Das sind die Tipps der Redaktion.

Das humorvolle Wochenende der Superlative: In den nächsten Tagen wird rund um Wetter und Herdecke vor allem eines gemacht: Gelacht. Denn auch in schwierigen Zeiten sollte nie der Humor verloren werden. Selbst wenn bei Oschmann, Steinberg und Co. die ein oder andere Träne vielleicht doch vergossen wird - dann aber sicher nicht aus Traurigkeit. Vorhang auf für ein aberwitziges Wochenende:

Ingo Oschmann präsentiert mit Abstand das beste Programm am Freitagabend im Stadtsaal Wetter. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Das mit Abstand beste Programm

So betitelt der aus Funk und Fernsehen bekannte Komiker Ingo Oschmann sein neues Stand-Up-Programm. Am kommenden Samstag wird der Ost-Westfale damit im Wetteraner Stadtsaal auftreten. Oschmann überzeugt seit mehr als 20 Jahren auf den Bühnen des Landes. In seinem neuen Programm beschäftigt er sich unter anderem mit der Coronapandemie und mit den politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen - eben mit diesen besonderen Zeiten. Neben dem humorvollen und tiefgängigen Umgang mit den Themen der Welt, kann sich bei Ingo Oschmann auch auf Zaubertricks und diverse Improvisationseinlagen gefreut werden.

Ingo Oschmann „Mit Abstand: Mein bestes Programm“, im Stadtsaal in Wetter. Sa., 3. Februar: 20 Uhr. Eintritt: 23 Euro. Karten gibt es über die Lichtburg in Wetter.

Kabarettist René Steinberg tritt am Freitagabend im Saalbau Witten auf. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

„Spaßmaßnahmen mit Doppelwumms“

In Witten gastiert am Wochenende ein weiteres Schwergewicht der deutschen Kabarettszene. Mit René Steinberg findet ein echter Ruhrgebietler seinen Weg zurück in den Pott. In seinem Programm „Radikale Spaßmaßnahmen“ geht auch Steinberg, ähnlich wie Oschmann, auf die schwierigen Verhältnisse in der Welt humorvoll ein. Steinberg ruft in humorvoller Art zum Systemwechsel auf, wie es in seiner Ankündigung heißt: „Lasst uns jetzt die Welt ein bisschen besser lachen“. Gute Laune garantiert!

René Steinberg im Saalbau in Witten. Fr., 2. Februar, ab 20 Uhr. Eintritt 25,20 Euro.

Jan Schmidt moderiert am Freitagabend den Comedy-Abend in der Pelmke. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Pelmke Comedy in Hagen

Auch im Hagener Kulturzentrum Pelmke kann am kommenden Wochenende tief und inbrünstig gelacht werden. In der neuen Reihe „Pelmke Comedy“ wechseln sich immer neben bekannten Komikern auch talentierte Comedy-Newcomer ab. Zur Premiere am Freitag hat der etablierte Moderator Jan Schmidt neben dem erfahrenen Comedian David Grashoff auch den deutschsprachigen NRW-Meister des Poetry-Slams, Benjamin Poliak, als Opener für den Abend geladen. Dazu gibt es zusätzlich auch immer vier freie Plätze für spontane (oder vorher angemeldete) Neulinge. Etabliertes, Neues und quasi eine Open-Stage. Tolles Konzept. Auf in die Pelmke!

„Pelmke Comedy“ im Kulturzentrum Pelmke in Hagen-Wehringhausen. Fr., 2. Februar, 20 Uhr. Eintritt an der Abendkasse: 15 Euro.

Familiensonntag im U

Jeden ersten Sonntag im Monat lädt das Dortmunder U zu seinem Familiensonntag. Dabei werden in den verschiedenen Ausstellungen im markanten Dortmunder Wahrzeichen spezielle Sonderführungen für Kinder und Familien angeboten. Dazu gibt es immer auch eine ganze Menge Mitmach- und Kreativaktionen für die ganze Familie. Am Samstag können sich die Besucher auf verschiedene Kreativworkshops und große Bastelaktionen freuen. Unter anderem werden Postkarten, Bilderrahmen und Girlanden aus Kaffeefiltern hergestellt. Auch eine Kinderbuchlesung und einen Kinder-Kino-Film wird es dort geben. Die Auswahl ist groß und es gibt viel zu entdecken.

Der Familiensonntag am Dortmunder U. So., 4. Februar ab 12 Uhr. Der Eintritt ist frei. Informationen zum Programm gibt es unter www.dortmunder-u.de

