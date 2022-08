Wochenende ohne RB 40: Zugausfall auch zu Lasten Herdeckes

So sieht es wohl bis zum 18. September am Bahnhof Vorhalle aus: Weil nahe der Herdecker Stadtgrenze die RB 40 an den Wochenenden nicht fährt, bleibt der Bahnsteig verwaist.

Herdecke. Corona und Personalmangel bei der Bahn: Am Wochenende hält die Regionalbahn 40 nicht in Wetter und nicht in Vorhalle nahe Herdeckes Stadtgrenze.

In dieser turbulenten Zeit verwundert kaum noch etwas. Ein besonderes Themenfeld: Personalengpässe durch Corona-Fälle. Logistik-Unternehmen und andere Dienstleister suchen derzeit händeringend Mitarbeitende, um ihr Angebot aufrecht erhalten zu können. Mal mehr, mal weniger erfolgreich.

Die Deutsche Bahn beispielsweise verkündete, dass es auf einzelnen Linien in Nordrhein-Westfalen jetzt wegen des hohen Krankenstands zu einzelnen Zugausfällen bis zum 18. September komme. Zusätzlich binde das sehr hohe Baugeschehen Kapazitäten in den Leitstellen und bei den Triebfahrzeugführern. 95 Prozent der regulären Fahrten bleiben demnach bestehen. Zur Beschwichtigung teilte DB Regio NRW mit, dass betroffene Passagiere meist auf parallel fahrende Linien ausweichen können. Den eingeschränkten Sommerfahrplan setze die Bahn auch mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) als hier zuständigem Aufgabenträger um.

Ersatz über RE 16 hilft nicht

Wie berichtet, betrifft das hier in der Region unter anderem eine Regionalbahnlinie. An den Wochenenden entfallen seit dem 30. Juli die Züge der RB 40 zwischen Essen über Witten und Wetter nach Hagen. Auf dem Streckenabschnitt können Reisende etwa auf die Linie RE 16 ausweichen. Zwischen Essen und Bochum sowie Witten und Hagen verkehren zahlreiche weitere Nahverkehrslinien. Die DB bittet ihre Kunden ausdrücklich um Entschuldigung und nennt zahlreiche Informationsmöglichkeiten (im Internet u.a. auf www.zuginfo.nrw). Im gleichen Atemzug schrieb das Unternehmen, dass es seine Joboffensive fortsetze. Zuletzt hat die DB bundesweit Jahr für Jahr auf Rekordniveau eingestellt, rund 20.000 Leute pro Jahr. Nun gebe es in 2022 demnach ca. 24.000 Jobzusagen.

VRR drängt auf Behebung der Missstände Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) hat nach eigenen Angaben DB Regio „nachdrücklich“ auf vertragliche Verpflichtungen hingewiesen. Trotz konstruktiver Gespräche in den letzten Tagen und dem gemeinsam abgestimmten Fahrplangebot dränge der VRR darauf, die Missstände kurzfristig und dauerhaft zu beheben. Im Sinne der Fahrgäste müsse ein verlässliches Angebot die Daseinsvorsorge für die Fahrgäste gewährleisten. Eine Situation wie die Einstellung ganzer Linien sei „unter allen Umständen zu vermeiden“.

Als ein Herdecker Leser und Nahverkehrs-Experte (Name der Redaktion bekannt) diese Nachricht im Lokalteil entdeckte, wollte er per E-Mail auf weitere Folgen hinweisen. „Von dem Teil-Ausfall der RB 40 ist über den ausfallenden Halt in Hagen-Vorhalle auch Herdecke betroffen. Wer Pech hat, steht als Reisender von und nach Herdecke ohne Anschluss in Vorhalle.“

Der Leser merkt an, dass sich nahe der Herdecker Stadtgrenze das Halt-Angebot am Wochenende auf die Fahrten der S-Bahn 5 halbiere. Im ungünstigen Fall warten Passagiere am Bahnhof im besagten Hagener Stadtteil „in Zugluft oder Regen und erreichen zum Beispiel in Hagen am Hauptbahnhof ihre Anschlüsse nicht. Ein Ausweichen auf andere Verkehrsmittel ist dort kaum möglich, denn die Züge der RE 16 halten nicht in Vorhalle.“

Grundsätzlich meint der Nahverkehrs-Beobachter, dass vielen die Bedeutung des Halts in Vorhalle für Herdecker nicht bewusst sei. Konkretes Beispiel: Der Fahrplan der Buslinie 376 wurde eigens für die Halte in Vorhalle angepasst (mit Extra-Kosten für die öffentliche Hand), um laut Leser zu überbrücken, dass die Züge der Volmetalbahn RB 52 „weder in Hagen noch in Dortmund gute Anschlüsse bieten. Inzwischen hat die Bahn in Hagen die Abfahrzeiten der Züge Richtung Vorhalle um einige Minuten später verschoben, so dass der Anschlussbus 376 in Vorhalle nicht mehr erreicht werden kann. Das müsste alles neu justiert werden.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter