Verkehr Sperrungen bis in den Sommer an der Grundschötteler Straße

Wetter. Mehr als 20 Wochen müssen Autofahrer auf der Grundschötteler Straße in Wetter mit Beeinträchtigungen rechnen. Damit geht es los

Für rund 20 Wochen muss ab Montag, 20. März, mit Beeinträchtigungen an der Grundschötteler Straße gerechnet werden. An diesem Tag beginnen Tiefbauarbeiten im Zuge der Kanalsanierung.

Um das öffentliche Kanalnetz im Bereich der Grundschötteler Straße hydraulisch zu entlasten, wird der Mischwasserkanal in zwei Abschnitten erneuert. Im ersten Abschnitt wird ein neuer Mischwasserkanal von der Einmündung Heilkenstraße bis zur Einmündung Karl- Siepmann-Straße verlegt. Im zweiten Abschnitt erfolgt die Verlegung eines neuen Mischwasserkanals von der Einmündung Heilkenstraße in die andere Richtung bis zum Haus Nr. 46.

Zunächst wird in offener Bauweise der Anschluss an das bestehende Kanalnetz im Bereich der Heilkenstraße hergestellt. Die Tiefbauarbeiten werden unter halbseitiger Sperrung der Grundschötteler Straße mittels einer Ampelanlage ausgeführt. Die neue Kanaltrasse verläuft in Fahrtrichtung Wetter gesehen, in der linken Fahrspur. Im Bereich der Karl-Siepmann-Straße wird der neu errichtete Kanal mit einem Schachtbauwerk an das bestehende Kanalnetz angebunden. Für diese Bauphase ist es erforderlich die Ein- und Ausfahrt der Karl-Siepmann-Straße zeitweise für den öffentlichen Verkehr voll zu sperren.

Nach der Fertigstellung des ersten Abschnitts beginnt der zweite Abschnitt mit dem Anschluss an das bestehende Kanalnetz in offener Bauweise in der Heilkenstraße. Von dort aus verläuft der neue Kanal in Richtung Grundschötteler Straße und knickt dort in einem Schachtbauwerk in Fahrtrichtung Schwelm gesehen in der linken Fahrspur ab. Aufgrund der erforderlichen Größe des Schachtbauwerks kann der Verkehr nur unter halbseitiger Sperrung mittels Ampelanlage aufrechterhalten werden, wenn die seitlichen Parkstreifen mitgenutzt werden. Hierfür ist es erforderlich die Baumscheibe im Bereich der Heilkenstraße zu entfernen und für den Verkehr zu ertüchtigen. Nach Beendigung der Arbeiten wird diese wiederhergestellt. Im Bereich von Haus Nr. 46 wird der neu errichtete Kanal wieder an das bestehende Kanalnetz angebunden.

Die Verkehrssicherung wird entsprechend dem Baufortschritt innerhalb der jeweiligen Abschnitte mitgeführt und angepasst. Für die durch die Baumaßnahme bedingten Beeinträchtigungen bittet der Stadtbetrieb Wetter um Verständnis.

