Wohnwagenbrand und Verkehrsunfall: Feuerwehr übt öffentlich

Wetter. Nach 2017 ist eine Neuauflage der Blaulichtwochen geplant mit vielen tollen Aktionen, immer an einem anderen Standort im Stadtgebiet.

Hautnah dabei sein, wenn die Feuerwehr Wetter im Einsatz ist – das ist während der Brandwochen in den Sommerferien möglich. Jeden Mittwoch sind die Einsatzkräfte in einem anderen Ortsteil und halten dort eine Übung ab, bei der Zuschauer absolut erwünscht sind.

Neuauflage nach 2017

2017 hat es die Brandwoche schon einmal gegeben. Die Resonanz damals war groß und eigentlich plante die Marketinggruppe der Feuerwehr bereits eine frühere Neuauflage. Doch dann kam Corona. Nun ist die Pandemie aber vorbei und endlich besteht die Gelegenheit, mit den Menschen vor Ort direkt in Kontakt zu kommen. „Wir wollen mit den Bewohnern ins Gespräch kommen und natürlich auch für neue Mitglieder werben“, erklärt Ralf Tonetti, Chef der Feuerwehr Wetter.

Jeden Mittwoch

„Mittwochs geht´s zur Feuerwehr“, lautet der Slogan für die Aktion, die an jedem Mittwoch in den Sommerferien in einem anderen Ortsteil gestartet wird. Beginn ist immer um 18.30 Uhr. „Wir haben diese Uhrzeit extra so gewählt, damit auch Kinder mit ihren Eltern zuschauen können“, erläutert Tonetti. Doch nicht nur deren Augen dürften fasziniert leuchten, wenn die Einsatzkräfte loslegen, denn die Feuerwehr hat sich einige interessante Übungen einfallen lassen.

Start in Esborn

Start ist am kommenden Mittwoch, 28. Juni, um 18.30 Uhr in Esborn. Dort gibt es eine Übung zu einem mehr als aktuellem Thema zu sehen. Am Gerätehaus an der Albringhauser Straße 1 werden die Einsatzkräfte einen Flächen-, beziehungsweise Waldbrand inszenieren. Natürlich kontrolliert und nur zu Demonstrationszwecken.

Wohnwagenbrand in Volmarstein

Der zweite Termin der Brandwochen steht am 5. Juli in Volmarstein an. Auf dem Dorfplatz erleben die Besucher hautnah, wie ein Wohnwagenbrand gelöscht wird. Ein Wohnwagen hat gegenüber einem normalen Auto einige spezielle Überraschungen, die auf die Kameraden warten könnten. Daher ist die Übung für die Besucher besonders spannend.

Menschenrettung mit Leitern

An der Osterfeldstraße in Wengern geht es am 12. Juli weiter. Unter dem Alarmstichwort „Menschenrettung mit Leitern“ sehen die Besucher, wie die Einsatzkräfte vorgehen, wenn Gefahr in höheren Stockwerken droht. Ursprünglich war die Übung in den leerstehenden Gebäuden an der Osterfeldstraße geplant, da die nun abgerissen sind, wird ein neuer Übungsort ganz in der Nähe kurzfristig bekannt gegeben.

Verkehrsunfall in Alt-Wetter

Die Löschgruppe Alt-Wetter präsentiert sich am 19. Juli auf dem Bahnhofsvorplatz. Dort wird ein Einsatz bei einem Verkehrsunfall gezeigt. Am 26. Juli sind die Einsatzkräfte an der Grundschule Grundschöttel zu Besuch. Dort soll eine Menschenrettung über eine Drehleiter gezeigt werden.

Gemeinsame Großübung

Am 2. August ist eine gemeinsame Großübung der Feuerwehr mit dem Deutschen Roten Kreuz und dem Technischen Hilfswerk unter Beteiligung des Stadtbetriebs am Ruhrtalcenter in Alt-Wetter geplant. Dabei können sich die Zuschauer davon überzeugen, dass die Zusammenarbeit der verschiedenen Rettungseinheiten perfekt funktioniert. Dort wird das Szenario gestellt, dass ein Tankwagen Flüssigkeit verliert. Dabei sind gleich mehrere Dinge zu beachten: Die Flüssigkeit kann gefährlich sein, der Fahrer sitzt noch in der Kabine und muss aus erhöhter Position gerettet werden.

Fragen werden beantworten

An allen Abenden besteht für die Besucher auch die Möglichkeit, ihre Fragen zur Feuerwehr loszuwerden. „Wir werden in allen Ortsteilen einen kleinen Infostand aufbauen“, erklärt Alina Stoltenhoff, Mitglied der Marketinggruppe.

