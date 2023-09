World Cleanup Day: Wetteraner machen ihre Stadt sauber

Wetter. Gemeinsam gegen die Vermüllung der Erde: Beim World Cleanup Day waren auch Wetteraner mit Greifzangen, Besen und Müllbeuteln unterwegs.

Die größte Müllsammelaktion der Welt ist der World Cleanup Day. An diesem Tag setzen rund 15 Millionen Menschen aus 190 Ländern ein Zeichen gegen die Vermüllung der Erde. Auch in Wetter waren am Samstag Freiwillige unterwegs, um Zigarettenkippen, Tetrapaks oder Plastikbecher aus den Gebüschen, vom Straßenrand oder vom Ruhrufer zu entfernen. Die Stadt Wetter hatte in Kooperation mit dem Stadtbetrieb zur Sammelaktion aufgerufen. Der Betriebshof war neben dem Dorfplatz Volmar­stein und der Trienendorfer Straße einer von drei Standorten, von denen aus die Helfer – ausgestattet mit Greifzangen, Handschuhen und Besen – starteten.

.Der jüngste Teilnehmer beim World Cleanup Day in Wetter war der 2,5-jährige Lars. Er half seiner Mutter beim Müllsammeln. Foto: Klaus KREMER

Die Bergschule hatte bereits am Dienstag „vorgelegt“: 180 Kinder der Grundschule in Alt-Wetter waren auf dem Schulhof und im Umfeld sowie auch auf dem alten Friedhofunterwegs.

