Würdigung für zwei langjährige Jugendförderer im Sport

Herdecke. Die Jury hat entschieden, wer neben der Kinder- und Jugendfeuerwehr noch mit dem Heimatpreis ausgezeichnet wird.

Die Gewinner des diesjährigen Heimatpreises stehen fest: Wie bereits berichtet geht der erste Platz des Wettbewerbs, der in diesem Jahr die Arbeit mit Kinder und Jugendlichen sowie den Sport in den Fokus stellte, an die Kinder- und Jugendfeuerwehr. Einstimmig entschied sich die Jury, bestehend aus Vertretern von Politik und Stadtverwaltung, dafür, den besonderen Einsatz der Ehrenamtlichen mit einem Preisgeld in Höhe von 4000 Euro zu würdigen. Den zweiten Platz teilen sich Beate Bulk und Frank Meyer mit einem Preisgeld in Höhe von jeweils 500 Euro. Die Jury hat sich dafür entschieden, die beiden als Einzelpersonen hervorzuheben, da sie sich seit vielen Jahren für die Gemeinschaft im Bereich Sport und Kinder/Jugend einsetzen. „Alle für den Preis vorgeschlagenen Vereine, aber auch die nicht explizit nominierten Vereine, leisten eine Arbeit im Bereich der Integrations-, Sport- und Jugendförderung, die gar nicht hoch genug anerkannt werden kann“, betont Bürgermeisterin Dr. Katja Strauss-Köster.

Mit Frank Meyer und Beate Bulk wurden zwei engagierte Einzelpersonen vorgeschlagen, die durch ihr Engagement seit Jahrzehnten viele Kinder und Jugendliche auf ihrem sportlichen Lebensweg begleitet haben.“ Die Ehrenamtlichen sind in doppelter Weise für ihre Mitmenschen aktiv: Sie bilden in ihrer Freizeit Kinder und Jugendliche für das Ehrenamt aus. Seit den 1980er-Jahren gibt Beate Bulk Schwimmkurse für Kinder. Darüber hinaus unterstützt sie ehrenamtlich Schwimmkurse in Grundschulen. Durch ihr Engagement haben unzählige Kinder in Herdecke schwimmen gelernt – und damit eine Sicherheit gewonnen, die im Zweifelsfall überlebenswichtig sein kann. Dieses besondere gesellschaftliche Engagement über viele Jahre würdigt die Jury mit dem zweiten Platz beim diesjährigen Heimatpreis.

Seit fast 50 Jahren engagiert sich Frank Meyer in der TSG Schwerathletik; 40 Jahre davon unterstützt er den Verein als Trainer der Jugend und Senioren. Sein Einsatz ist vielfältig, sei es 16 Jahre lang als Vereins-Jugendleiter oder seit 2013 als 1. Vorsitzender des Vereins. Er hat vielen Kindern und Jugendlichen den Weg in den Sport geebnet und ihre Begeisterung für das Ringen geweckt; unter anderem dadurch, dass er vor 15 Jahren die Schulmeisterschaft im Ringen für alle Herdecker Grundschulen initiierte. Aus diesem Grund würdigt die Jury Frank Meyer mit dem zweiten Platz beim diesjährigen Heimatpreis.

Die Heimatpreise werden auf dem Neubürgerempfang der Stadt Herdecke am Samstag, 27. August, im Zweibrücker Hof verliehen.

