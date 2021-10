Wüst folgt Laschet: Glückwünsche aus Wetter und Herdecke

Wetter/Herdecke. Hendrik Wüst hatte bei der Wahl zum CDU-Landesvorsitzenden auch Gratulanten aus Wetter und Herdecke. Drei heimische Politiker waren Delegierte.

Sabine Mayweg (stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende der CDU Wetter) konnte am vergangenen Wochenende Hendrik Wüst persönlich ihre Gratulation aussprechen. Seinerzeit zum NRW-Landesvorsitz der CDU. Mittlerweile ist er auch NRW-Ministerpräsident. In seiner Rede habe vor allem das „Miteinander“ im Fokus gestanden. Man müsse sich, in Anbetracht der historischen Wahlniederlage, auf Haltung, Respekt und Zukunftsgestaltung besinnen.

Sabine Mayweg berichtet: „Es wurde einmal mehr deutlich, welch hervorragendes Team in Düsseldorf gemeinsam daran arbeitet, dass NRW weiterhin vorankommt.“

Herdeckes CDU-Stadtspitze hofft auf Neuanfang

Die Alltagssorgen der Menschen müssen Kompass unserer Politik sein“ – dieser Satz von dem nun frisch gewählten NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst ist zwei Herdecker CDU-Politikern besonders im Kopf geblieben.

Julia Brunow mit Hendrik Wüst und Christian Brandt (rechts). Foto: CDU

Julia Brunow als Vorsitzende der CDU Herdecke und ihr Stellvertreter Christian Brandt, zugleich Landtagskandidat im Wahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis I, fuhren kürzlich zum Landesparteitag und begrüßen den Neustart ihrer Partei in Nordrhein-Westfalen – auch im Hinblick auf Herausforderungen vor der Landtagswahl im Mai 2022. „Wir müssen wieder mehr zuhören und uns nicht mit internen Streitigkeiten aufhalten. Der Umgang im Wahlkampf mit Armin Laschet war zum Teil katastrophal. So kann es nicht funktionieren. Die Menschen haben Sorgen und Nöte, die wir ernstnehmen müssen. Ich bin zuversichtlich, dass sich die CDU NRW mit Hendrik Wüst nun zukunftsfähig aufgestellt hat“, meint Julia Brunow.

Auf die Geschlossenheit kommt es an

Christian Brandt, der ebenfalls als Delegierter beim Landesparteitag in Bielefeld zugegen war, ergänzt: „Die Geschlossenheit, mit der die CDU in NRW hinter ihrem neuen Vorsitzenden steht, sollte Vorbild für die gesamte Union im Bundesgebiet sein. Nur so können wir in Verbindung mit einer guten Politik die Menschen überzeugen, der CDU das Vertrauen zu schenken.“

Gerade in Nordrhein-Westfalen habe sich laut Brandt gezeigt, dass „es mit der CDU aufwärts geht und es den Menschen besser geht, als es vor 2017 der Fall war.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter