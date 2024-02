Wüst über Büteführ: „Echte Kämpferin für Kinder-Belange“

Herdecke/Düsseldorf Ministerpräsident kondoliert: Im Landtag und in ihrer Heimatstadt Herdecke hält die Trauer um die verstorbene SPD-Politikerin Nadja Büteführ an.

Klar, am Samstag stand in Herdecke die große Demonstration gegen Rechtsextremismus im Mittelpunkt des Geschehens. Doch die Kundgebung geriet auch zu einem Treffpunkt, Freunde oder Bekannte sahen sich – sofern sie sich ohnehin nicht verabredet hatten – mal wieder. Am Kampsträter Platz tauchte in vielen Gesprächen ein Name auf, und zwar jener von Nadja Büteführ. Die heimische SPD-Landtagsabgeordnete und Lokalpolitikerin starb (für viele überraschend) in der vergangenen Woche im Alter von 57 Jahren.

Einsatz gegen Rechtsextremismus und klare Kante gegenüber der AfD

Die langjährige Fraktionsvorsitzende der Herdecker Sozialdemokraten hatte sich permanent gegen Ausländerfeindlichkeit stark gemacht und kämpfte mit klaren Worten gegen die AfD. Noch im Januar hatte sie die deutschlandweite Protestbewegung befürwortet und auf einer Facebookseite im Internet geschrieben: „Wir sind mehr – und wir dulden weder Hass noch Hetze!“

Henrik Wüst: „Familienpolitik war ihr Herzensthema“

Unterdessen hält die Trauer auf politischer Ebene an. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst äußerte sich zu ihrem Tod: „Mit Nadja Büteführ verlieren wir eine geschätzte Kollegin, eine engagierte Abgeordnete und eine echte Kämpferin für die Belange unserer Kinder. Mehr als sechs Jahre lang hat sie sich im Landtag für die Menschen in Nordrhein-Westfalen eingesetzt, ganz besonders für jene in ihrem Wahlkreis in Herdecke und Witten. Eine moderne und soziale Familienpolitik war ihr Herzensthema. Und so hinterlässt sie durch ihr jahrelanges Engagement wichtige Spuren, die bleiben werden. In Gedanken bin ich bei ihrer Familie.“

Kondolenzbuch und Gedenkminute

Im Düsseldorfer Landtag liegt ein Kondolenzbuch mit Sicht auf den Rhein aus, in das sich bereits viele Abgeordnete eingetragen und ihre Trauer angesichts des Todes der Kollegin zum Ausdruck gebracht haben. In dem nordrhein-westfälischen Parlament steht in der nächsten Plenarsitzung (wegen Karneval erst Ende Februar) auch noch eine Gedenkminute für die Herdeckerin an. Während der Landtagspräsident dann einführende Worte spricht, befinden sich Blumen am leeren Platz der SPD-Politikerin.

Europaabgeordneter bestürzt

Der SPD-Europaabgeordnete Dietmar Köster aus dem benachbarten Wetter veröffentliche via Facebook diese Gedanken zur Herdeckerin: „Mit großer Bestürzung habe ich vom Tod Nadjas erfahren. Sie war mir eine langjährige geschätzte Genossin, mit der ich viele gemeinsame politische Aktivitäten verbinde. Sie war eine wichtige Stimme in Europawahlkämpfen und eine verlässliche politische Freundin. Mit ihr fehlt eine überzeugende Stimme für eine sozial gerechte Familienpolitik in Herdecke, im Ennepe-Ruhr-Kreis und im Land NRW. Ich traure um sie und werde sie sehr vermissen.“

Die Partei für Witten, Wetter und Herdecke nahm über einen Internet-Post ebenfalls Abschied von der langjährigen Ratsfrau, die demnach „völlig überraschend und viel zu früh verstorben ist. Wir haben Frau Dr. Büteführ als engagierte Lokalpolitikerin im Herdecker Stadtrat kennengelernt, die keine Konfrontation scheute und sich stets für die gute Sache einsetzte.“

