Fitnesskurse über Zoom finden immer mehr Teilnehmer. Im Bild: Sarah Tiranno in ihrem privaten Tanzatelier in Gevelsberg.

Gesundheit Yoga per Zoom: Im Corona-Lockdown boomen Onlinekurse der VHS

Wetter/Herdecke/Witten Matten raus, Rückenübung! Das Interesse an Online-Fitnesskursen ist enorm. Die hiesige Volkshochschule bietet nun viele Sportkurse an.

Trübes Wetter, Langeweile und dazu noch der Winterspeck! Der Lockdown hinterlässt Spuren bei den Wetteranern und Herdeckern. Davon profitiert zurzeit die eigentlich geschlossene VHS. Denn deren Bewegungskurse sind gefragter denn je, wurden sogar ausgeweitet. Offenbar entdecken immer mehr Teilnehmer Yoga, Pilates oder Wirbelsäulengymnastik per Zoom-Konferenz für sich.

Das Yogarium der VHS Witten/Wetter/Herdecke an der Holzkampstraße ist zurzeit gut ausgebucht - vor Ort sind allerdings nur die Kursdozenten und der EDV-Administrator. Dort wurde eine Art Studio aufgebaut, in dem die Trainer während ihrer Kurse von einer Bewegungskamera gefilmt werden. Den "Sonnengruß", die "Kobra" oder die "Brücke" turnen die Kursteilnehmer dann in ihrem Wohnzimmer nach. Auch sie kann der Dozent beobachten, Korrekturtipps geben oder anfeuern. Denn verbunden ist die Gruppe über den Videokonferenzdienst Zoom. Und das klappt besser, als man es bei der VHS je gedacht hätte.

Übungen ohne raumgreifende Bewegungen

"Es gibt einen riesigen Unterschied zum ersten Lockdown im Frühjahr", erklärt die zuständige Fachbereichsleiterin Martina Schulte-Zweckel. "Damals haben wir versucht, kleinere Sachen online anzubieten. Aber weder die Teilnehmer noch viele Dozenten waren dazu bereit." Private Sportanbieter, etwa Tanzschulen, waren schon damals erfolgreich auf die Online-Schiene umgestiegen.

Als der zweite Lockdown Mitte Dezember kam, hat die VHS binnen einer Woche umgeswitched. "Wir haben alle Krankenkassenkurse online fortgeführt sowie die Kurse, bei denen das umsetzbar ist", so Schulte-Zweckel. Die Dozenten wurden geschult und gestalteten ihr Sportprogramm etwas um. Raumgreifende Bewegungen und lange Schrittfolgen sind in kleinen Wohnungen schließlich meist nicht möglich.

Freude über Termin

"Wir haben so viele positive Rückmeldungen erhalten", schwärmt die Kursplanerin der VHS. Darum werden im Januar nun zusätzliche Termine angeboten - mehr als bei einem klassischen Wintersemester. Wie erklärt sich das? "Das wird die negative Erfahrung aus dem ersten Lockdown sein: Das Gefühl des Abgeschnittenseins möchte man nicht noch einmal", glaubt man bei der VHS.

Eine typische Reaktion auf die Anmeldung: "Schön, dass ich endlich mal wieder einen Termin habe!" Die Teilnehmer wollen sich zwar bewegen. Treibende Kraft sei aber die soziale Komponente. "Die Menschen sind dankbar, dass sie mit jemand anderen sprechen können", sagt Martina Schulte-Zweckel. Das gehe soweit, dass der Aerobic-Kurs nach dem Sport die Zoom-Konferenz weiterlaufen lässt - zum gemeinsamen Plätzchenessen. "Unser großer Pluspunkt ist das Persönliche. Online-Sportkurse gibt es zuhauf bei Youtube, aber hier trifft man die Leute aus seiner Umgebung."

Italienisch, Mutmach-Kurs und Kochen

Technische Hemmungen gäbe es auch bei Älteren erstaunlich wenige. Oft helfen Kinder oder Enkel beim Einrichten des Computers. "Je jünger die Teilnehmer, desto weniger Berührungsängste. Bis 60 Jahre machen da alle mit."

Inzwischen ist die Volkshochschule dabei, ihr Online-Kursangebot auszuweiten. Es gibt zum Beispiel den Kurs "Stark in der Krise", der in den dunklen Lockdown-Zeiten Mut machen und Lebensfreude vermitteln will. Auch Schauspielkurse laufen gut und verschiedene Sprachangebote, wie Niederländisch, Italienisch oder Englisch. Die Bildungsstätte überlegt sogar, Kochkurse virtuell zu veranstalten. Schließlich ist vielen Menschen im Lockdown das Essen noch wichtiger als der Sport.

Kursbuch erscheint auf Papier

Für die Veranstaltungen werden Video-Konferenz-Tools wie „Zoom“ oder die Online-Lernplattform „vhs.cloud“ des Deutschen Volkshochschulverbandes genutzt. Teilnehmer brauchen einen PC, Laptop oder Tablet mit Mikrofon und Lautsprecher, eine Webcam und eine stabile Internet-Verbindung. Empfohlen werden mindestens 4 Mbit/s Bandbreite.

Das Kursangebot findet sich unter www.vhs-wwh.de/online-angebote. Weitere Vorträge werden unter vhs-wissen-live.de angeboten. Trotz aller Digitalisierung: Das Kursbuch erscheint am 19. Januar - auch auf Papier.

