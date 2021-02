Zahnärztin Anne Viedenz zurück in Wetter

Wetter. Die Weichen für die Zukunft sind estellt in der Zahnarzt-Praxis Viedenz in Wetter.

Anne Viedenz (26) wird ab dem 1. März ihren Vater und Praxisgründer Georg Viedenz (63) unterstützen. „Ich freue mich in meine Heimatstadt zurückzukehren“, so Anne Viedenz, die 2018 ihr Studium in Münster beendet und zuletzt zwei Jahre als angestellte Zahnärztin in Hagen gearbeitet hat. Nach 30-jährigem Praxis-Bestehen in Wetter hat Georg Viedenz die Praxis für die Zukunft vorbereitet: „Wir haben im Juni 2020 die Praxis am neuen Standort wiedereröffnet, in eine neue Ausstattung, Barrierefreiheit und moderne Technik investiert.“ Dazu gehört auch eine neue Lüftungsanlage, die besseren Schutz vor dem Corona-Virus garantiert.

Vier Behandlungszimmer

Viedenz zog mit seinem Team von der Königstraße 52 ein paar Meter weiter zur Hausnummer 24 – dort, wo früher das Schuhgeschäft ­Rubeau ansässig war. „Hier haben wir mehr Platz und vier statt zwei Behandlungszimmer. So können wir unsere Kapazitäten ausbauen“, erklärt der erfahrene Zahnarzt, der sich auf die Zusammenarbeit mit seiner Tochter freut. „Wir ergänzen uns prima und freuen uns auf unsere Patienten, die wir jetzt gemeinsam mit unserem Team bestens betreuen werden.“

Täglich wissen, was in Wetter und Herdecke passiert: Hier kostenlos für den WP-Wetter/Herdecke-Newsletter anmelden!