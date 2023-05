Zeitgemäße Gedanken über Nacktes und Entblößtes

Gleiche Brust für alle? Pfarrer Martin Treichel aus Wengern greift in unserer Sonntagskolumne eine aktuelle Debatte auf.

Langsam gewinnt er endlich an Kraft, der Frühling. Und für Ende Mai ist allüberall die Öffnung der Schwimmbäder angekündigt. Deshalb hier mal eine Frage: Haben Sie sie schon unterschrieben? Die Petition „Gleiche Brust für alle“? Gleiche Brust für Alle ist eine feministische Bewegung, die gegen die Sexualisierung der Brust und für Gleichberechtigung kämpft. Kernbotschaft: Während männlich gelesene Menschen sich fast überall ihrer Oberbekleidung entledigen können, werden weiblich gelesene Menschen dazu angehalten, diese bedeckt zu halten.

Das ist unbequem, ungerecht und letztendlich diskriminierend. „Gleiche Brust für alle“ will also, dass überall da, wo sich Männer mit nacktem Oberkörper zeigen können, also zum Beispiel in Parkanlagen oder auf Baustellen, dies auch für Frauen erlaubt werden soll. In NRW ist es ausgerechnet Siegen, wo dies zumindest für Freibäder bereits umgesetzt ist. Im letzten Jahr wurde für alle fünf städtischen Schwimmbäder beschlossen, dass Gäste - egal welchen Geschlechts - mit nacktem Oberkörper schwimmen dürfen.

Brüste zeigen dürfen oder verstecken müssen? Als Frau oder nicht-binäre Person ohne Bikini-Oberteil baden zu gehen, ist ein Thema, das die Gemüter erhitzt. Und eines, über das schon länger heftig diskutiert wird. Als in Göttingen 2021 eine nicht-binäre Person das Freibad verlassen musste, weil sie ohne Bikini-Oberteil ins Wasser gegangen war, nahm die Debatte an Fahrt auf. Warum dürfen Männer „oben ohne“ baden, während sich alle anderen bedecken müssen?

Die Debatte geht quer durch die Geschlechter. Männer, die dem Trend zu „oben ohne“ positiv gegenüberstehen, müssen sich sorgen, für Voyeure gehalten zu werden, obwohl sie doch womöglich nur den Frauen das gleiche Recht zugestehen wollen, das dem eigenen Geschlecht fraglos eingeräumt wird. Und Frauen, die sich sonst für Gleichstellung engagieren und sich dafür einsetzen, dass Frauen zu ihrem Körper stehen, unabhängig von dessen „Attraktivität“, sind bei der „Oben-ohne“-Debatte auffällig zurückhaltend. Wenn Ihnen also bei der nächsten Grillparty die Themen ausgehen – ich bin mir sicher, eine Debatte über den Dresscode in Freibädern bringt erlahmte Gespräche wieder in Schwung.

Wohin Sie demnächst gucken, wenn Ihnen in der neuen Freibad-Saison nicht nur Männer, sondern auch Frauen mit freiem Oberkörper entgegenkommen, das müssen Sie schon selbst entscheiden. Aber wenn Sie zufällig demnächst mal in Rom sind, dann sollten Sie in der Sixtinischen Kapelle, im Herzen des Vatikan, unbedingt ganz genau die Decke studieren. Michelangelo hat dort 24 nackte Männer gemalt, in allen möglichen Posen. Das ist schon eine besondere Pointe, dass sich im Zentrum der katholischen Christenheit ein Homosexueller künstlerisch austoben konnte mit freizügigen Szenen von nackten Männern in erregenden Szenen. Ich glaub ja, da hat Gott sein Vergnügen dran. An der Decke der Sixtinischen Kapelle jedenfalls sieht man ihn mit entblößtem Hintern.

Martin Treichel lebt in Wengern und ist Pfarrer für Männerarbeit in der Evangelischen Kirche von Westfalen.

