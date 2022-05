Zensus 2022 in Wetter und Herdecke angelaufen

Ennepe-Ruhr. Der ein oder andere auch in Wetter und Herdecke darf sich auf Besuch im Rahmen der Volkszählung einstellen. Was hinter dem Zensus 2022 steckt

4521 Anschriften im Ennepe-Ruhr-Kreis sind per Zufallsstichprobe für den Zensus 2022 ausgewählt worden. Wer an einer dieser Adressen wohnt, muss seit 15. Mai an einer Haushaltsbefragung teilnehmen. Die ersten Bürgerinnen und Bürger haben schon ein kleines Infopaket samt Terminankündigung in ihrem Briefkasten finden können. Die Zensus-Erhebungsstelle hat in den vergangenen Wochen 206 Erhebungsbeauftragte ausgewählt und geschult. Nun sind sie unterwegs auch in Wetter und Herdecke.

„Im ersten Schritt begehen sie die ausgewählten Anschriften und prüfen, ob die Informationen aus den Melderegistern mit dem übereinstimmen, was sie vor Ort sehen, also zum Beispiel, ob es das betroffene Haus überhaupt noch gibt“, erklärt Jan Marten Wienands, Leiter der Erhebungsstelle im Ennepe-Ruhr-Kreis. Bei dieser Gelegenheit werfen die Erhebungsbeauftragten ein Terminankündigungsschreiben für die Befragung in den Briefkasten. Diese wird bis Anfang August stattfinden. Der Ankündigung liegen Flyer und Schreiben bei, die über Sinn und Zweck des Zensus sowie die Auskunftspflicht der ausgewählten Personen informieren. Auch Kontaktdaten sind darauf zu finden, falls der angegebene Termin verschoben werden muss.

Angst um Daten unbegründet

Am vereinbarten Termin zeigen die Erhebungsbeauftragten ihren vom Ennepe-Ruhr-Kreis ausgestellten Erhebungsbeauftragen-Ausweis vor. Im Anschluss stellen sie an der Haus- oder Wohnungstür einige Fragen zur Existenzfeststellung der im Haushalt lebenden Personen. Beispiel: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht und Staatsangehörigkeit. Diese Fragen können stellvertretend von einem Haushaltsmitglied für die anderen dort lebenden Personen beantwortet werden. Die Antworten werden von den Erhebungsbeauftragten in ihren Unterlagen vermerkt.

Danach übergeben die Erhebungsbeauftragten der befragten Person Zugangsdaten für einen Online-Fragebogen, den sie später allein ausfüllen kann. Darin werden beispielsweise Angaben zu Bildung und Beruf erhoben. Wer die Fragen nicht online beantworten kann, hat alternativ die Möglichkeit, sich einen Papierfragebogen mit vorfrankiertem Rücksendeumschlag aushändigen zu lassen.

„Niemand muss im Rahmen der Befragung Angst um seine Daten oder Sorge vor Betrügereien haben“, erklärt Wienands. Er versichert: „Die Erhebungsbeauftragten kommen nur nach vorheriger Terminankündigung, weisen sich aus und haben sich zum Datenschutz verpflichtet. Zudem erheben sie nur die personenbezogenen Daten. Fragen zur Bankverbindung oder zu Wertgegenständen in der Wohnung werden selbstverständlich nicht gestellt. Ebenso wenig werden Unterschriften verlangt.“

Wer Fragen zur Haushaltsbefragung im Rahmen des Zensus hat, kann sich an die Erhebungsstelle wenden: Telefon 02336/932809 oder 02336/932810, E-Mail zensus@en-kreis.de.

Befragungen ergänzen „Volkszählung“ Mit dem „Zensus 2022“ nimmt Deutschland wieder an einer EU-weiten statistischen Erhebung („Volkszählung“) teil.



Hauptsächlich wird auf Daten von Behörden zurückgegriffen. Hierzu zählen Melderegister der Städte, die Register der Bundesagentur für Arbeit, weitere erwerbsstatistische Register sowie Daten der Vermessungsverwaltungen.



Ergänzend laufen die Befragungen in den ausgewählten Haushalten.

