Autofahrer aufgepasst: Eine groß angelegte Fahrbahnsanierung der Ringstraße beginnt am 6. November, in drei Abschnitten kommt es zu Sperrungen auch für Busse am Herdecker Nacken.

Verkehr Zentrale Zufahrt zum Nacken in Herdecke länger gesperrt

Herdecke. Fahrbahnsanierung: Montag, 6. November, startet der erste von drei Bauabschnitten in der Ringstraße. Das müssen Autofahrer und ÖPNV-Nutzer wissen

Das Straßen- und Wegekonzept sieht vor, dass auch die Fahrbahn der Ringstraße saniert wird. Dafür muss die wichtige Verbindung zum Herdecker Nacken in einzelnen Abschnitten gesperrt werden, so die Stadtverwaltung, die jeweils Umleitungen einrichtet.

Der erste Bauabschnitt startet am Montag, 6. November, und dauert voraussichtlich eine Woche. Die Sperrung beginnt hinter dem Abzweig zur Straße Nackenhof und geht bis zur Einmündung Berliner Straße (über diese führt die Umleitung). Eine Befahrbarkeit des gesperrten Bereiches außerhalb der üblichen Werkzeiten zwischen 16 und 7 Uhr wolle die Stadt für die unmittelbare Anwohnerschaft gewährleisten. Am Freitag, 10. November, werde besagtes Teilstück voraussichtlich asphaltiert. Dann und in der darauffolgenden Nacht kann der gesperrte Bereich nicht befahren werden.

Kleinbus als Ersatz unterwegs

Die Buslinie 519 sowie der NE 19 enden während der Dauer der Maßnahme am Herdecker Bahnhof mit zeitweisem Anschluss an einen kleinen Pendelbus, der die Fahrten zwischen Bahnhof und Nacken übernimmt. Dieser fährt zunächst über die Berliner Straße, die gleichnamige Haltestelle an der Ringstraße entfällt aber voraussichtlich bis Mittwoch, 29. November. Die Betriebszeiten des Kleinbusses: Montag bis Freitag von ca. 7 bis 16.30 Uhr und samstags von ca. 8.30 bis 17 Uhr. Zudem kommt es laut Hagener Straßenbahn AG auch zu geänderten Abfahrtszeiten zwischen den Haltestellen Hengsteyseestraße und Nacken. Den Fahrplan für die Zeit der Baumaßnahme gibt es im Internet (unter www.hst-hagen.de).

Nach Abschluss des ersten Bauabschnittes wird die Ringstraße im weiteren Verlauf voraussichtlich ab Montag, 13. November, ebenfalls für etwa eine Woche voll gesperrt. Dann geht es auf Höhe des Abzweigs zur Berliner Straße bis kurz vor der Einmündung Leharweg weiter (diese ist dann nur halbseitig befahrbar). Der Verkehr läuft dann vorübergehend über den südlichen Bereich der Ringstraße, den Nelkenweg und Dahlienweg. In diesen Straßen gilt in der Zeit beidseits ein absolutes Halteverbot.

Letzter Bauabschnitt

Der letzte Bauabschnitt beginnt laut Planung am Montag, 20. November, und endet – abhängig von der Witterung – voraussichtlich am 29. November. Die Zufahrt der Ringstraße ist aus südlicher Richtung frei bis zur Hausnummer 60a und aus nördlicher Richtung frei bis hinter den Abzweig Leharweg. Der gesperrte Ringstraßen-Abschnitt verläuft ab Einmündung Leharweg weiter um den Nacken Spielplatz. Auch in dieser Phase ist die Einmündung Leharweg nur halbseitig befahrbar. Da die Busse noch nicht wieder die „Runde“ fahren können, sondern drehen müssen, bleibt es beim Einsatz des Kleinbusses.

Auch im zweiten und dritten Bauabschnitt sei eine Befahrbarkeit der Ringstraße für die Anwohnerschaft zwischen 16 und 7 Uhr am nächsten Morgen gewährleistet. Ausgenommen davon sind demnach die Asphaltierungsaktivitäten zum Abschluss der Abschnittsarbeiten inklusive Auskühlphasen in der jeweiligen Folgenacht. Die Sanierung der Straße umfasse laut Stadt eine Fläche von etwa 5000 Quadratmetern Asphalt, der abgefräst und neu aufgetragen wird. Außerdem werden drei Pflasterflächen ausgebaut und neu asphaltiert.

Der Bürgerbus

Da der genannte Kleinbus-Ersatzverkehr für die Linie 519 weiterhin kontinuierlich den Nacken bedient, kümmere sich der Bürgerbus vorrangig um die Anbindung der Berliner Straße. Die Haltestellen Narzissenweg und Asternweg werden während der gesamten Baumaßnahme nicht bedient.

Die Haltestellen Ambulanticum und Millöckerweg/Parkanlage Nacken können erst während des letzten Bauabschnittes, wenn der Leharweg von der Berliner Straße aus erreicht werden kann, wieder angefahren werden. Vom 6. bis voraussichtlich 20. November fallen diese beiden Haltestellen aus.

Info und Ansprechpartnerin

Witterungsbedingt kann es laut Mitteilung zu kurzfristigen Verschiebung der Sperrungen kommen. Die Anwohnerschafte habe Info-Schreiben zur Maßnahme erhalten. Grundstückseigentümer werden nach dem Kommunalabgabengesetz NRW und der Straßenbaubeitragssatzung der Stadt nicht an den Kosten beteiligt. Die beauftragte Baufirma wolle die Beeinträchtigungen so gering wie möglich halten. Bei Rückfragen gibt Inga Schaden (Tel. 02330 /611423; E-Mail: inga.schaden@herdecke.de) von den Technischen Betrieben Auskunft.

