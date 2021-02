Zerstörungswut im Naturbad – Stadt Wetter stellt Anzeige

​Vandalen sind am letzten Januarwochenende in das Naturbad-Gelände eingebrochen und haben dort eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Wetter. Flaschen zerbrochen, Schutzplanen abgerissen: Unbekannte sind in das Naturbad am Harkortsee eingebrochen. Die Stadt Wetter stellte eine Anzeige.

Wieder einmal muss die Stadt Wetter nach eigenen Angaben über die sinnlose Zerstörungswut Unbekannter berichten: Vandalen sind, so wurde jetzt bekannt, am letzten Januarwochenende in das Naturbad-Gelände eingebrochen und haben dort eine Spur der Verwüstung hinterlassen.

Zerbrochene Alkoholflaschen weisen darauf hin, dass hier mehrere Personen eine mit blindem Zerstörungswillen verbundene Party feierten. Sie rissen eine der fünf Meter langen Schutzplanen am Rutschturm ab, die sich später am Tor des Naturbades wiederfand. Eine Tisch-und Sitzkombination aus Holz wurde in das Schwimmbecken geschmissen. Dort landeten auch mehrere Bauzäune, die zur Sicherung der Sprunggrube dienten.

Die Stadt Wetter zeigte sich in ihrer Mitteilung über die Geschehnisse „empört über diesen Vandalismus“ und gab bekannt, sie habe bei der Polizei eine Anzeige gegen Unbekannt gestellt.