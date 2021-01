Zeugnisausgabe am offenen Fenster

Wetter/Herdecke. Im Corona-Lockdown muss vieles anders sein - auch die Vergabe der Halbjahreszeugnisse in Wetter und in Herdecke.

Das Schulhalbjahr ist um. Am Freitag war Zeugnisausgabe. Oftmals wurden die „Giftblätter“ in Umschläge gepackt und nach Hause geschickt, an vielen Schulen bestand aber auch die Möglichkeit zum Abholen. Tim Mevissen aus der 3a der Robert-Bonnermann-Schule war gestern der Erste, für den sich das Fenster der Aula öffnete. Mit seiner Mutter Sandra stand er draußen vom Schirm beschützt, während Klassenlehrerin Britta Waltenberg zu den vorbereiteten Zeugnissen griff. Für eine Unterschrift der Mutter durfte Tim sich sein eigenes Exemplar mitnehmen. Ein Fenster weiter gab Alexandra Kruse die Zeugnisse für die 3b aus. Das Gedränge hielt sich in Grenzen, so dass Zeit blieb für eine kurze Besprechung der einzelnen Noten mit Kind und Elternteil.

Am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Wetter hatte die Q2 schon vor einer Woche Zeugnistag, Q1 und EF konnten Freitag mit viel Abstand abholen, und für die Sekundarstufe gab es die Zeugnisse geschützt als Pdf über die Lernplattform abrufbar. Die Grundschule in Albringhausen hatte bereits am Mittwoch Gelegenheit um Abholen der Zeugnisse gegeben. Am Freitag war das ebenfalls möglich. Wer es warum auch immer nicht geschafft hat, das Schulzeugnis abzuholen, bekommt es nun per Post geliefert.