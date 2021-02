Verkehr Zonenhalteverbot in Herdecke erweitert

Herdecke. In Herdecke gelten neue Halteverbote. Die Anwohner haben aber eine Karenzzeit zur Eingewöhnung. Danach kontrolliert das Ordnungsamt.

Aufgrund des durch parkende Fahrzeuge sehr eingeschränkten Fußgängerverkehrs auf der Straße „Am Sonnenstein“ hat die Stadt Herdecke eine Erweiterung des Zonenhaltverbots „Auf den Brennen“ bis in die Straße „Am Sonnenstein“ / Einmündung „Koenenstraße“ eingeführt. Das neue Modell wurde zuvor durch den Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr beschlossen.

Die entsprechenden Verkehrszeichen 290 (eingeschränktes Haltverbot für eine Zone) wurden nun zu Beginn und zum Ende der Zone auf der westlichen Seite aufgestellt. Weiße Markierungen zeigen den Bürgerinnen und Bürgern zudem an, an welchen Stellen weiterhin geparkt werden darf. Durch die Neuerung soll zudem verhindert werden, dass der anfahrende Busverkehr durch geparkte Autos gestoppt wird. Eine erneute Anfahrt der Busse würde Lärm und weitere Emissionen verursachen. Allen Anwohnerinnen und Anwohnern wird von der Stadt Herdecke eine Karenzzeit eingeräumt, um sich an die neue Parksituation zu gewöhnen. Erst nach einer kurzen Eingewöhnungsphase wird das Ordnungsamt die Einhaltung der neuen Regelung kontrollieren.