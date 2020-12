Zu Weihnachten diese Ruhe

Weihnachten dieses Jahr ist anders - und vielleicht sogar ein bisschen besinnlicher.

Dieses Jahr war die Adventszeit so schön wie lange nicht. In der Familie hatten wir viel Zeit füreinander. Keine Ausflüge zum Weihnachtsmarkt mit Arbeitskollegen. Keine Weihnachtsfeier in der Firma. Wir haben mit den Kindern und Enkelkindern Nikolaus gefeiert und viele gemeinschaftliche Momente erlebt.

Selbst in der Kirche gab es dieses Jahr keinen Stress. Denn die vielen überörtlichen Feiern für Kinder, Jugendliche und Senioren sind ausgefallen. Klar, wir konnten keine Weihnachtsfeier in Wetter selbst abhalten. Das Hygienekonzept ließ die Zubereitung von Speisen nicht zu und unser Mehrzweckraum ist zu klein.

Aber unsere Weihnachtsandacht war sehr schön. Wenn man sich nicht ums Essen kümmern muss, hat man Zeit für das Wesentliche. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der Gemeinde uns jemals so stark auf das christliche Weihnachtsfest konzentriert hätten.

Muss ich mich jetzt schämen, wenn ich diese Weihnachtszeit toll finde? Denn die Ursache ist natürlich schrecklich und diejenigen, die letztes Jahr schon einsam waren, sind es jetzt noch mehr. Corona bringt viele Sorgen und Nöte. Darüber wird viel geschrieben und zu Recht gestöhnt.

Aber wir klagen doch seit vielen Jahren über Weihnachtsstress, wünschen uns mehr Ruhe und Besinnung. Jetzt haben wir sie und können uns nicht daran erfreuen. Ich meine, es ist nicht verwerflich, sich in diesem Jahr auch über die guten Randerscheinungen der Corona-Krise zu freuen. Wir können die Ruhe genießen und für diejenigen beten, denen es besonders schlecht geht. Aus dieser Ruhe können wir die Kraft ziehen, unser Leben zu ändern. Das werden wir wohl ohnehin tun müssen, wenn die Prognose stimmt, dass wir nach Corona eine andere Welt haben werden. Liegt es nicht an uns, ob es eine bessere Welt wird?

Maik Lasarzik ist Gemeindevorsteher der Neuapostolischen Kirche Wetter-Wengern