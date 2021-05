Zukunftsideen für Spielplatz Heilkenstraße in Wetter gesucht

Wetter. Was wünschen sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene für den Spielplatz am Heilken? Die Onlinebeteiligung zur Abgabe von Ideen wurde jverlängert.

Die Stadt Wetter will den Spielplatz Heilkenstraße aufwerten und als Zukunftsspielplatz ausbauen, wie es im städtischen Spielplatzkonzept dargestellt wird. Gefragt sind dabei die Ideen und Wünsche der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die diesen Zukunftsspielplatz nutzen werden. Dafür hatte die Verwaltung nun eine Onlinebeteiligung auf der städtischen Homepage unter www.stadt-wetter.de. Diese wurde nun bis einschließlich Sonntag, 9. Mai, verlängert. Die Stadt freue sich über „die vielen kreativen Ideen und Anregungen, die bisher schon bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachdienstes Jugend eingegangen sind“, heißt es in einer Mitteilung. Zum Mitmachen aufgerufen seien natürlich insbesondere Kinder und Jugendliche, die ihre Wünsche für diesen Zukunftsspielplatz äußern wollen.

Fragebogen steht im Netz

Erste Überlegungen gebe es schon – sie reichen von einer Spielwiese über verschiedene neue und attraktive Spielgeräte bis zu Sportfeldern für Ballspiele. Zu den Spiel- und Themenbereichen „Rauf und runter, Nass und nasser, Erste Schritte und Teamplayer“ freuen sich die Experten der Verwaltung nun auf kreative Ideen der Kids. Auf der städtischen Homepage finden Interessierte über einen Link auf der Startseite („Heilkenspielplatz – Jetzt seid ihr gefragt!“) eine entsprechende Präsentation. Darunter findet sich ein Link zu einem Fragebogen. Dieser Fragebogen soll ausgedruckt und ausgefüllt werden – mit dem Alter der Teilnehmenden und dem Stadtteil, in dem sie leben. Dann gilt es, sich verschiedene Bilder mit Spielgeräten anzuschauen und diejenigen Bilder anzukreuzen, die am besten gefallen (maximal sechs Kreuze).

Der ausgefüllte Fragebogen kann dann in den Briefkasten am Rathaus oder beim Stadtbetrieb eingeworfen werden. Natürlich kann der Fragebogen auch eingescannt und dann per Mail geschickt werden an jugendamt@stadt-wetter.de

Die abgeschickten Fragebögen sollten bis 9. Mai bei der Verwaltung eingegangen sein. Die Onlinebeteiligung findet sich auf der Homepage der Stadt Wetter unter Leben in Wetter/Familie (stadt-wetter.de).

