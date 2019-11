Zurücknahme der Planänderung für Grundschöttel

Eigentlich war alles schon beschlossene Sache. Im September 2018 hatte der Bauausschuss grünes Licht für die Planungen des neuen medizinischen Versorgungszentrums in Grundschöttel gegeben. Dr. Stephan Schleyer hatte daraufhin drei Architektenbüros beauftragt, Entwürfe zu erarbeiten, und den des Büros bsp Architekten daraus ausgewählt (wir berichteten). Lediglich mit dem Regionalverband Ruhr musste noch die Flächennutzungsplanänderung abgesprochen werden, denn die ausgewiesene gewerbliche Baufläche Am Hilingschen sollte zu einem Sondergebiet umgeschrieben werden. Und genau da lag jetzt das Problem.

Sondergebiet nicht vorgesehen

Der Regionalverband Ruhr (RVR) hat einen Regionalplanentwurf auf den Weg gebracht. Er soll den bisher und noch immer gültigen Gebietsentwicklungsplan der Bezirksregierung Arnsberg ablösen. Darin ist die Fläche als allgemeiner Siedlungsbereich (ASB) angegeben. Die Definition dazu ist simpel: Als ASB werden Flächen für Wohnen, wohnverträgliches Gewerbe sowie öffentliche und private Dienstleistungen angesehen. Die Stadt Wetter wollte die Flächennutzungsplanänderung bewirken, weil die Definition eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Gesundheit und Soziales“ noch konkreter auf das medizinische Versorgungszentrum zugeschnitten gewesen wäre. Die Nutzung eines Sondergebietes ist nämlich laut Baunutzungsverordnung zweckgebunden.

Kein Interpretationsspielraum

„Wir hatten gehofft, dass die Flächenplannutzungsänderung im Interpretationsspielraum des Regionalplanentwurf vorgesehen ist. Leider hat der RVR das nicht, beziehungsweise nicht vollständig bestätigt“, erläutert Fachbereichsleiterin Bauen Birgit Gräfen-Loer in der Sondersitzung des Bauausschusses zu dem Thema.

Doch was bedeutet das nun für das Gesundheitszentrum? „Wir müssen den Beschluss für die Änderung des Flächennutzungsplans aufheben“, so Gräfen-Loer. Da das Gesundheitszentrum Medig mit seinen verschiedenen Inhalten wie den Ärzten, der Apotheke, dem Sanitätshaus und dem Bewegungsbad aber durchaus einen gewerblichen Charakter hat, steht einem Bau nichts im Wege. Dennoch muss der Bebauungsplan noch einmal ausgelegt werden. „Es gibt ein paar geringfügige Änderungen zur gestalterischen Festsetzung sowie dem Umgang mit dem Niederschlagswasser. Die fließen in den neuen Plan ein und dann werden wir ihn kurzfristig und auch verkürzt für zwei Wochen bis Ende des Jahres öffentlich auslegen“, gab Gräfen-Loer bekannt. Somit sind die Formalitäten eingehalten. „Wenn wir auf den Regionalplan gewartet hätten, müssten wir noch etwa eineinhalb Jahre mindestens drauf rechnen“, erläutert die Bauexpertin.

5000 Stellungnahmen

Denn der erste Entwurf des Regionalverbands Ruhr habe bei seiner öffentlichen Auslegung bereits 5000 Stellungnahmen der Städte auf den Plan gerufen, die alle bearbeitet werden müssen. Hintergrund ist dabei sicherlich auch die sehr parzellenscharfe Darstellung der Gebiete, die die Städte zum Teil stark in der Umsetzung des eigenen Flächennutzungsplans einschränken würde.