Zusammenbruch im Impfzentrum: Keine Verbindung zur Impfung

Ennepe-Ruhr. Das Ergebnis der Obduktion eines 69-jährigen Schwelmers liegt vor. Für die Staatsanwaltschaft besteht kein Zusammenhang mit seiner Impfung.

Im Fall eines 69-jährigen Schwelmers liegt nun das Ergebnis der Obduktion vor. Der Mann aus Schwelm hatte sich am letzten Samstag im Impfzentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises in Ennepetal zum zweiten Mal gegen das Coronavirus impfen lassen. Nach Erhalt einer Corona Schutzimpfung brach er noch im Impfzentrum zusammen und verstarb nach Reanimationsmaßnahmen im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Hagen hatte daraufhin eine Obduktion veranlasst. Diese wurde noch am Dienstag durchgeführt und kommt zu dem Ergebnis, dass der Schwelmer aufgrund seiner Vorerkrankung verstorben ist. Ein kausaler Zusammenhang mit der Impfung liegt nicht vor. Angaben über die Vorerkrankung wurden bereits früher unter Hinweis auf den Datenschutz nicht gemacht.

Eine Obduktion werde immer dann durchgeführt, so vorab Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli, „wenn es bei äußerer Betrachtung Anhaltspunkte dafür geben könnte, dass ein Verschulden Dritter vorliegen könnte“. Also wenn etwa beim Impfvorgang ein Fehler unterlaufen sein könnte. Dies bedeute nicht automatisch, dass ein Fremdverschulden angenommen werde.

