Zwei Abfall-Stationen ab 2024 mit neuen Namen und Zeiten

Anfang Januar werden aus den Umladeanlagen Wertstoffzentren, die Öffnungszeiten in Gevelsberg und Witten werden vereinheitlicht

Ennepe-Ruhr Die zwei Umladeanlagen des EN-Kreises in Gevelsberg sowie Witten werden zu Wertstoffzentren und gleichen ab dem 1. Januar ihre Öffnungszeiten an.

Die Abgabestellen für Abfall und Wertstoffe in Gevelsberg an der Hundeicker Straße 24-26 und Witten (Bebbelsdorf 73) werden vom Ennepe-Ruhr-Kreis und der AHE ab 2024 als Wertstoffzentren geführt. Ab Januar gelten für beide Standorte in Sachen Bürgerservice zudem einheitliche Öffnungszeiten. Diese lauten: montags bis mittwochs 10 bis 16.30 Uhr, donnerstags und freitags 10 bis 17.30 Uhr und samstags 9 bis 13 Uhr. Das teilt der EN-Kreis mit.

Länger und kürzer geöffnet

In Summe sind die beiden Standorte damit elf Stunden länger als bisher geöffnet. Für Gevelsberg bedeuten die neuen Zeiten ein Plus von 18 Stunden, für Witten ein weniger von sieben Stunden. Hauptgrund: Wochentags öffnen sich die Tore dort zukünftig erst um 10 Uhr statt wie bisher um 8 Uhr. Im Gegenzug bleiben sie dafür donnerstags, freitags und samstags jeweils eine Stunde länger offen.

Gebühren weitgehend stabil

Aus Sicht der Kreisverwaltung ein guter Kompromiss. „Ein Ausweiten der bisherigen Öffnungszeiten in Gevelsberg und das gleichzeitige Beibehalten der Zeiten in Witten hätte die Gebühren steigen lassen, dies wollten wir in jedem Fall vermeiden“, heißt es aus dem Schwelmer Kreishaus.

Die Müllordnung

Anlaufstelle sind die Wertstoffzentren für das Abgeben einer Vielzahl verschiedenster Abfälle und Wertstoffe. Als da wären: Kunststoff, Verpackungsstyropor, Metallschrott sowie Papier, Pappe und Kartonagen werden dabei ebenso kostenfrei angenommen wie Elektrogeräte, Kühlschränke und Problemabfälle.

„Kofferraumladung“

Restmüll, Grünabfälle, sperrige Abfälle, Bauschutt, Bau- und Abbruchabfall sowie Asbest- oder Mineralfaserabfall und PKW-Altreifen können gegen das Zahlen von Gebühren angeliefert werden. Abrechnungsgrundlage ist in fast allen Fällen pauschal die „Kofferraumladung“. Damit gilt: Je voller der PKW, desto günstiger.

Tarife überwiegend unverändert

Bürger, die Abfälle zu den Wertstoffzentren in Gevelsberg und Witten bringen, können 2024 mit nahezu unveränderten Gebühren. Die Tarife für private Anlieferungen mit dem PKW lauten weiterhin 20 Euro für Rest- und Sperrmüll sowie 7,50 Euro für Biomüll. Altreifen kosten pro Stück zukünftig 10 statt bisher 9 Euro. Für Garten- und Parkabfälle steht weiterhin ein Rabattsystem zur Verfügun, 25 Euro erlauben fünfmaliges Anliefern.

Trennung nötig

Bei Bau- und Abbruchabfällen ist das Abgeben als „Gemisch“ zukünftig nicht mehr möglich, nötig ist zukünftig das Anliefern getrennt nach Altholz, Bauschutt und Flachglas. Für die private PKW-Anlieferung Bauschutt werden weiterhin 10 Euro fällig. Dieser Gebührensatz gilt auch für Flachglas. Für Altholz werden 15 Euro berechnet. Kostenfrei bleibt die Abgabe von Metallen und Kunststoffen. Ein Auszug aus der Gebührenordnung: Garten- und Parkabfälle 7,50 Euro, als 5er Karte Grüner Spar(s)pass 25 Euro, Bauschutt und Flachglas 10 Euro, Altholz 15 Euro, Altreifen pro Stück 10 Euro.

Entsorgungswege im Ennepe-Ruhr-Kreis

Seit 2005 übernimmt der EKOCity Abfallwirtschaftsverband für den Ennepe-Ruhr-Kreis die thermische Behandlung, die mechanische Aufbereitung sowie das Vorbehandeln und Beseitigen von Abfällen. EKOCity gehört seit Jahren zu den günstigsten Entsorgern in Nordrhein-Westfalen. 2024 werden 160,32 Euro (bisher 140,32) pro Tonne Rest- und Sperrmüll fällig. Die Preissteigerung hierbei resultiert aus der CO2 Besteuerung ab 2024.

Für den Biomüll gilt seit Anfang 2013: Dieser wird in einer Anlage in Witten-Bebbelsdorf zu Biogas vergoren. Zwei Blockheizkraftwerke wandeln das Gas in Strom für 2.500 Haushalte und Wärme um. Quasi nebenbei werden 4.000 Tonnen Kohlendioxid vermieden.

