Im Mühlenweg in Herdecke registrierte die Polizei zwei Einbrüche.

Polizei Zwei Einbrüche in Herdecke, einmal erbeuten Täter Schmuck

Herdecke. Ja, die dunkle Jahreszeit: Die Polizei meldet zwei Einbrüche aus dem Mühlenweg Herdecke. Einer gelang (Schmuck erbeutet), der andere scheiterte.

Die Sonne geht früher unter – und schon scheinen wieder vermehrt Einbrecher in Herdecke unterwegs zu sein. Zwei Fälle meldete nun die Polizei Ennepe-Ruhr.

Unbekannte Täter hebelten am 5. November in der Zeit von 19 bis 21.45 Uhr das Dachfenster eines Einfamilienhauses im Mühlenweg im ersten Obergeschoss auf. Dadurch gelangen sie in das Objekt und entwendeten hochwertigen Schmuck. die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.

Tags zuvor am Donnerstag, 4. November, zwischen 9.15 und 19.10 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter sich mittels einer Bohrung durch eine Balkontür Zugang zu einem Wohnhaus im Mühlenweg zu verschaffen. Da dies misslang, flüchteten die Täter ohne Beute.

