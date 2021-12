Blaulicht Zwei Einbrüche: Tatorte liegen an der Bergstraße in Wetter

Wetter. Einbrecher nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen in Wohnungen an der Bergstraße ein.

Zwei Einbrüche während der Feiertage meldet die Polizei aus Wetter. Beide spielten sich in der Bergstraße ab.

In der Zeit von Heiligabend, 16 Uhr, bis zum 1. Weihnachtsfeiertag, 9.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Ferienwohnung in der Bergstraße. Sie schoben das Rollo eines Küchenfensters im Erdgeschoss hoch, hebelten das Fenster auf und stiegen in die Wohnung ein. Die Wohnung wurde augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht, bevor die Täter unerkannt flüchteten. Die Höhe der Beute und der entstandene Sachschaden werden noch ermittelt.

Am Heiligabend in der Zeit von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Küchenfenster eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße auf und gelangten so in eine Wohnung. Sie stahlen ein Mobiltelefon und flüchteten anschließend unerkannt.

