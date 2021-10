Weihnachtsmarkt Zwei Tage Weihnachtsmarkt in Wetters Innenstadt

Wetter. Am zweiten Adventwochenende wird es weihnachtlich auf der Kaiserstraße. Die Veranstaltergemeinschaft nimmt noch weitere Händler auf.

Weihnachten beginnt in Alt-Wetter bereits am 4. (13 bis 22 Uhr) und 5. Dezember (12 bis 18 Uhr). Wie das? Am zweiten Adventswochenende findet der Weihnachtsmarkt auf der Kaiserstraße statt. Die Veranstaltergemeinschaft aus Stadtmarketing, Stadt Wetter, Citymanager und das Ruhrtal Center lädt ein.

Gaumenfreuden und Kunsthandwerk

„Wir haben bereits Zusagen vieler wichtiger und beständiger Partner und Aussteller aus den vergangenen Jahren“, erläutert Sarah Schölling, Leiterin des Stadtmarketings.

„Damit können wir den Besuchern eine tolle Mischung aus weihnachtlichen Gaumenfreuden, Kunsthandwerk, Unterhaltung und Musik für Klein und Groß bieten.“ Bürgermeister Frank Hasenberg: „Es ist schön, dass wir unseren traditionellen Weihnachtsmarkt nach der Corona bedingten Absage in 2020 in diesem Jahr wieder durchführen können und damit die Weihnachtszeit in Alt-Wetter wieder gemeinsam feiern dürfen.“

Händler können sich noch anmelden

Weitere Händler, die teilnehmen möchten, können sich beim Stadtmarketing melden unter 02335 802092 oder per Mail unter kontakt@stadtmarketing-wetter.de. Am 4. und 5. Dezember gilt zur Sicherheit die 3G–Regel. Vor Ort werden stichprobenartige Kontrollen durchgeführt, daher sollten Besucher daran denken, einen Nachweis dabei zu haben. Vor dem Hintergrund der Corona-Lage hat die Veranstaltergemeinschaft in diesem Jahr von einem zweiwöchigen Weihnachtsmarkt auf dem Bahnhofsvorplatz Abstand genommen.

