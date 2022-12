Zwei Verkehrsunfälle in Wetter mit drei Leichtverletzten

Die Polizei (Symbolbild) registrierte am Freitag kurz hintereinander zwei Unfälle in Wetter.

Wetter. Zwei Verkehrsunfälle in Wetter: Erst wurde eine Frau in der Straße Im Mühlenteich angefahren, dann kollidierten zwei Autos auf der Königsstraße.

Eine 59-jährige Wetteranerin stand am Freitag gegen 15.15 Uhr in der Straße Im Mühlenteich hinter ihrem geparkten Pkw, halb auf der Straße halb in der Parkbucht, um etwas aus dem Kofferraum auszuladen. Gleichzeitig befuhr eine 46-jährige Sprockhövelerin mit ihrem Dacia Duster die Straße Im Mühlenteich in Fahrtrichtung Voßhöfener Straße und touchierte mit ihrem rechten Außenspiegel den Rücken der Wetteranerin. Durch die Kollision wurde die 59-Jährige leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Ein 43-jähriger Hagener befuhr am Freitag gegen 16.50 Uhr mit seinem Mercedes Vito die Königsstraße in Wetter in Fahrtrichtung Kaiserstraße. Im Kreuzungsbereich Königsstraße/ Wilhelmstraße übersah der 43-Jährige einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten VW Tiguan. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge miteinander. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Die Unfallbeteiligten wurden in eine nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herdecke / Wetter