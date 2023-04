Zweite Runde Herdecker Musiksommer: Anmeldungen noch möglich

Herdecke. Kostenlos Musik am Viadukt erleben: An sechs Wochenenden soll 2023 der Herdecker Musiksommer weiter gehen. Hier Infos für interessierte Künstler.

Einige Anmeldungen liegen vor, es gibt aber noch freie Termine für die zweite Runde des Herdecker Musiksommers. Voraussichtlich an sechs Wochenenden in der Jahresmitte können Besucher Live-Musik unter freiem Himmel an der Ruhr genießen. Die Konzerte der Bands und Einzelinterpreten finden dann samstags und/oder sonntags auf einem Podest vor dem Viadukt nahe des Segelvereins SHR statt. Die geplanten Termine: 10./11. und 24./25. Juni, 8./9. und 22./23. Juli sowie am 5./6. und 19./20. August.

Das städtische Amt für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus will Musikern und Gruppen, die Lust haben und das Programm bereichern wollen, ein Forum bieten. Je nach Terminlage können Interessierte frei entscheiden, ob sie lieber an einem Samstag oder Sonntag auftreten wollen und „wie lange sie gerne spielen möchten“, erläutert die Leiterin der Wirtschaftsförderung, Katharina Biermann. Die Stadt Herdecke stelle die Plattform und werde die Konzerte per Flyer und über die Social-Media-Kanäle bewerben.

Biermann: „Wir können leider keine Technik für den Auftritt zur Verfügung stellen. Vor Ort gibt es keinen Strom. Die Nutzung eines akkubetriebenen Verstärkers ist jedoch möglich.“ Selbstverständlich können die Musiker Geld für ihren Auftritt vor Ort einsammeln.

Interessierte Musikerinnen und Musiker sowie Bands können sich weiterhin per E-Mail (stadtmarketing@herdecke.de) sowie über die Telefonnummer 02330 - 611 309 anmelden.

