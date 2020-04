1. Ruhrpott Comedynacht feiert Premiere im Herner Autokino

Der Comedykünstler Helmut Sanftenschneider wird bald im Autokino in Herne zu sehen sein.

Herne. Premiere im Ruhrgebiet: Statt für Filme will der Comedian Helmut Sanftenschneider das Autokino in Herne für ein neues Comedy-Programm nutzen.

Seit über einem Monat ist es für den Moderator und Comedian Helmut Sanftenschneider wie für seine Kollegen bittere Realität: Vorerst bleiben Theater und Bühnen geschlossen und das bedeutet, in naher Zukunft wird es keine Auftrittsmöglichkeiten geben.

„Da mussten Alternativen her und so entwickelten sich schnell aus der neuen Situation heraus Sanftenschneiders viel beachtete Shows auf dem eigens dafür etablierten Youtube-Kanal ‘RuhrKultur Live’“, heißt es in einer Mitteilung seiner Agentur. Doch die derzeit „wie Pilze aus dem Boden schießenden“ Autokinos inspirierten den Entertainer zu einer weiteren Idee: Warum sollte er seine Comedyshow-Reihe „NachtSchnittchen“ nicht unter den gegebenen Sicherheitsbedingungen auf die Bühne eines Autokinos bringen?

Premiere im Herner Autokino

Norbert Menzel, der Veranstalter des Herner Autokinos, sei direkt begeistert gewesen und so feiert am Samstag, 25. April, „Die 1. Ruhrpott Comedynacht“ im Autokino Herne ihre Premiere. Als Gäste habe Sanftenschneider den Duisburger Kabarettisten und mehrfachen Kleinkunstpreisträger Kai Magnus Sting und den aus Istanbul stammenden Comedian Serhat Dogan zu sich eingeladen, kündigt die Agentur an.

Versprochen wird ein „Gagfeuerwerk von Comedians, bei denen sich in den letzten Wochen so einiges angestaut hat“. Das Geschehen auf der Bühne werde zusätzlich auf die Leinwand übertragen, so dass alle es mitverfolgen können. Der Sound komme direkt aus dem Autoradio und statt Applaus (die Seitenfenster müssen geschlossen bleiben) freuen sich die Künstler über ein Lichthupenkonzert.

Karten (30 Euro zzgl. VVK-Gebühr pro Auto mit max. 2 Personen) unter: https://www.lmv-menzel.de/comedy/