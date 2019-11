„Sie hat eine Stimme, die das Publikum bezaubert. Für ihre 14 Jahre klingt sie sehr selbstbewusst und überzeugend“: Mit diesen Worten beschrieb die „Classic Jury“ des Herner Jugendkulturpreises „Herbert“ in diesem Jahr ihre Siegerin. Gemeint war die 14-jährige Wiktoria Bryll, die es mit Gesang und Ukulele ganz oben aufs Treppchen geschafft hat. Mit einem Song von Billie Eilish konnte sie die Jury überzeugen.

Wiktoria Bryll (re.) im Gespräch mit Moderatorin Helena Wawrzyniak. Foto: Anna-Lisa Konrad

In einem Jahr a lles selbst beigebracht

„Ich hatte Tränen in den Augen, als sie gesagt haben, dass ich gewonnen habe“, erzählt Wiktoria. „Ich konnte es gar nicht glauben, es waren so viele gute Künstler da.“ Doch die Hernerin und ihre Ukulele konnte die Preisjury am meisten überzeugen. Und das, obwohl Wiktoria das Instrument noch gar nicht lange spielt: „Ich habe ungefähr vor einem Jahr damit angefangen und mir das alles selbst beigebracht“, erzählt die Schülerin. Die Idee dazu kam ihr durch Videos auf YouTube. „Ich fand es sehr cool, wie sich die Leute da selbst begleitet haben. Das wollte ich dann auch machen.“ Aufgetreten war sie mit dem Instrument vor dem „Herbert“ aber noch nie.

Lokales Der „Herbert“, eine Chance für junge Talente Mit einem Porträt der 14-jährigen Schülerin Wikoria Bryll startet heute eine Serie über fünf beim diesjährigen „Herbert“ entdeckte Talente. Der Herner Jugendkulturpreis Herbert findet seit 2012 jährlich in den Flottmann-Hallen statt. Jugendliche zwischen 14 und 23 Jahren können auf der Bühne oder in der Ausstellungshalle ihr Können zeigen. Classic Jury, Jugendjury und Publikum geben ihr Votum ab. Die Classic Jury begründete den ersten Preis für Wiktoria Bryll unter anderem so: „Ihre Stimmfarbe passt hervorragend zu dem von ihr ausgewählten Song. Und: Die Begleitung durch die von ihr selbst gespielten, zwar sparsam eingesetzten, aber absolut passenden Ukulele unterstreicht den feinen Charakter der Performance.“ Weitere Porträts von Noah Küster, Laura Dieckmann, Rebecca Kresimon und Mara Piel folgen in loser Reihenfolge.

Singen gehört dagegen schon länger zu Wiktorias Hobbys. Bei Auftritten mit ihrem Schulchor der Realschule Sodingen hatte sie auch schon öfter ein Solo. „Mein Musiklehrer hat mir in der siebten Klasse gesagt, dass ich gut bin und weiter üben soll. Seitdem singe ich eigentlich jeden Tag“, erzählt sie. Auch ihren ersten großen Solo-Auftritt hatte sie bei einem Konzert in der Schule. Dort hat Wiktoria – noch begleitet von einem Klavier – den Song „idontwannabeyouanymore“ von Billie Eilish gesungen. Mit diesem Lied hat sie auch beim Herbert alle verzaubert.

Wiktoria will mehr aus ihrem Talent machen. Ihr Preisgeld will die Schülerin für ein Instrument und Unterricht verwenden. Foto: MATTHIAS GRABEN / FUNKE Foto Services

Von dem Wettbewerb hatte Wiktoria ganz zufällig in der Schule erfahren: „Ein paar Leute haben den ,Herbert’ bei uns in der Klasse vorgestellt. Als dann gefragt wurde, ob jemand Talent hat, haben alle sofort mich angeguckt“, sagt die Schülerin lachend. Trotzdem fiel ihr die Entscheidung mitzumachen alles andere als leicht. „Ich war mir irgendwie unsicher, ich bin ja auch noch sehr jung.“ Nach langem Überlegen hat sich Wiktoria pünktlich zum Teilnahmeschluss aber doch noch entschieden teilzunehmen. „Vor meinem Auftritt war ich sehr aufgeregt, ich hatte Angst irgendetwas falsch zu machen.“ Doch ihr Mut hat sich am Ende mehr als gelohnt. „Das war wirklich das schönste Erlebnis, das ich je hatte“, sagt Wiktoria.

Jury hofft auf eigene Songs

Neben der tollen Erinnerung ermöglicht der Wettbewerb Wiktoria auch, sich musikalisch weiterzuentwickeln. Mit den 1200 Euro Preisgeld möchte die Schülerin mehr Dinge ausprobieren: „Ich würde mir gerne eine Gitarre und ein Klavier kaufen“, erzählt sie. „Außerdem könnte ich mir vorstellen, in eine Musikschule zu gehen.“ Was die „Herbert“-Juroren von Wiktoria hören wollen, machten sie in ihrem Urteil deutlich: „Die Jury ist sich sicher, hier offenbart sich ein großes, musikalisches Talent und sie hofft darauf, vielleicht in den nächsten Jahren auch eigene Songs von ihr präsentiert zu bekommen.“