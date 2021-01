15-Kilometer-Regel: Nicht immer eine "zielführende Maßnahme"

Herne. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Herne pendelt um die 200er-Marke. Warum die Stadt die Bewegungsfreiheit vorerst nicht eingeschränkt.

Erst am vergangenen Dienstag (5. Januar) hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, den Lockdown bis Ende Januar zu verlängern und Maßnahmen weiter zu verschärfen. Zu den Beschlüssen zählte auch eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit: Ist die Sieben-Tage-Inzidenz höher als 200, soll der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort beschränkt werden. Die groß angekündigte 15-Kilometer-Regel fehlt jedoch in der Corona-Schutzverordnung, die seit Montag (11. Januar) gilt. Die Entscheidung über die Bewegungseinschränkungen müssten demnach die lokalen Behörden treffen.

Stadtsprecher Christoph Hüsken kündigte an, dass der Krisenstab der Stadt Herne im Einvernehmen mit dem Gesundheitsministerium weitere Maßnahmen anordnen wird, sofern die Sieben-Tage-Inzidenz erneut den kritischen Wert von 200 überschreitet. Am Montagmorgen (11. Januar) pendelt die Sieben-Tage-Inzidenz erneut um die 200er-Marke. Lag sie am Sonntag bei 209,7, ist sie nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Montag auf 195,6 gesunken.

Eine Einschränkung der Bewegungsfreiheit sei jedoch nicht unbedingt eine sinnhafte Maßnahme, so Hüsken. Stattdessen müssten zusätzliche Schutzmaßnahmen immer in Hinblick auf das lokale Infektionsgeschehen getroffen werden. So seien die hohen Infektionszahlen in Herne eher Corona-Ausbrüchen in Einrichtungen wie Seniorenheimen oder Krankenhäusern geschuldet. Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit sei in diesem Fall keine "zielführende Maßnahme", so der Stadtsprecher. Außerdem sei eine 15-Kilometer-Regel "nur schwer kontrollierbar".

