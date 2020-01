Aktionen in ganz Deutschland

Im Ruhrgebiet trafen sich die protestierenden Landwirte am Freitag unter anderem in Duisburg und Oberhausen. Anlass für den Protestzug ist der Beginn der Grünen Woche in Berlin.

Weitere Aktionen waren in Bayern, Niedersachsen, Bremen, Baden-Württemberg, Berlin und Hessen geplant.