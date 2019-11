Jeder Herner kann anfragen, ob sich auf dem eigenen Grundstück womöglich noch Blindgänger befinden. Eine solche Anfrage beim Ordnungsamt ist kostenlos. Auch gegebenenfalls notwendige Sondierungen oder Entschärfungen bringen keine Kosten mit sich, sofern das Grundstück frei und zugänglich gemacht wurde. Anfragen an: ordnungsamt@herne.de

Aufgrund von Personalnot gehen Anfragen in Zusammenhang mit Bauvorhaben in der Regel vor. Der gesamte Prüfungsprozess könnte durchaus ein paar Monate dauern, so Michael Torkowski.