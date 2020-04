Arbeitsagentur bietet Vermittlungshilfe für Unternehmen

Die Agentur für Arbeit bietet in der Corona-Krise Unternehmen eine Vermittlungshotline an.

Herne. Die Agentur für Arbeit bietet Arbeitgebern und Arbeitnehmern eine Vermittlungshotline an. Dort können Stellenangebote gemeldet werden.

In der Pflege, im Handel und in der Landwirtschaft werden Mitarbeiter gesucht. Während die einen in der aktuellen Situation um ihre Arbeit fürchten, suchen andere nach Unterstützung. Der Leiter der Arbeitsagentur, Frank Neukirchen-Füsers, bittet alle Betriebe mit aktuellem Personalbedarf, sich bei der Agentur zu melden. Eine zusätzlich eingerichtete lokale Arbeitgeber-Hotline ermögliche schnelle und unkomplizierte Stellenmeldungen, sie ist unter 0234/305 2084 zu erreichen.

Die Agentur für Arbeit Herne habe für diesen Service ein spezielles Team im Arbeitgeber-Service geschaffen, um schnell auf die Anfragen der Arbeitgeber reagieren zu können.

Vermittlung zwischen Unternehmen und Bewerber

„Wir bitten grundsätzlich alle Betriebe, die aktuell helfende Hände suchen, sich telefonisch zu melden und versuchen Menschen, die aufgrund der aktuellen Situation ihre Arbeit verloren haben, unkompliziert zu vermitteln“, so Frank Neukirchen-Füsers.

Arbeitgeber, die zusätzliche Arbeitskräfte suchen, könnten ihre saisonalen oder solidarischen Stellenangebote mit dem Stellentitel #Corona – also zum Beispiel „#Corona Spargelernte“ - in der Jobbörse einstellen. Über die Jobsuche könnten Arbeitnehmer, die gerne Verantwortung bei der Ernte, beim Befüllen von Regalen oder für alte Mitmenschen übernehmen möchten, mit #Corona* gezielt an ihrem Wohnort nach diesen Arbeitsmöglichkeiten suchen und die Unternehmen kontaktieren.

Kontakt für Arbeitgeber 0234/73052084 oder 0800/4555520 und für Arbeitnehmer 0234/305555 oder 0800/4555500