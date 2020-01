Herne. Der ASB hat in Herne 52 barrierefreie Wohnungen gebaut. In Kürze sind sie bezugsfertig. Interessierte Mieter können sich nun melden.

ASB in Herne sucht Mieter für 52 barrierefreie Wohnungen

Auf dem Gelände eines ehemaligen Autohauses in Horsthausen hat der Regionalverband des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Herne-Gelsenkirchen 52 barrierefreie Wohnungen gebaut. Die ersten Mieter können bald einziehen.

Bauprojekte stehen für den Arbeiter-Samariter-Bund nicht im Mittelpunkt. „In Herne und der Region sind wir als Verband vor allem als Anbieter von stationärer Pflege und von Sonderpflegebereichen bekannt“, sagte ASB-Geschäftsführer Andreas Reifschneider im November 2018 beim Spatenstich für die 52 geförderten Wohnungen an der Werderstraße 39. Nun steht der 7,5 Millionen Euro teure Neubau vor der Fertigstellung.

Wohnungen sind 46 oder 61 Quadratmeter groß

„In Herne fehlt barrierefreier und bezahlbarer Wohnraum für mobilitätseingeschränkte Menschen“, sagt der ASB-Chef jetzt. „Wir können mit diesem Objekt nun dazu beitragen, dass ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen trotz Einschränkungen in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können.“ Die barrierefreien Wohnungen für ein bis zwei Menschen seien 46 oder 61 Quadratmeter groß, zudem gebe es rollstuhlgerechte Ein-Personen-Wohnungen. Die Miete der geförderten Wohnungen betrage 5,25 Euro pro Quadratmeter zuzüglich Nebenkosten.

Für den Bezug der Wohnungen ist laut ASB ein Wohnberechtigungsschein erforderlich. „Gerade Menschen mit geringeren finanziellen Möglichkeiten sollen direkt vor Ort eine Wohnumgebung finden, die barrierefrei und gleichzeitig hochwertig geplant und gebaut sind“, meint Tobias Ahrens, ebenfalls Geschäftsführer beim ASB. Zur Ausstattung gehörten Fußbodenheizungen, Böden in Holzoptik und Balkone in Werkstein sowie elektrische Rollladen und barrierefreie Bäder mit Haltegriffen. Geschaffen worden sei so „ein behagliches zu Hause“ mit „Komfort auch bei eingeschränkter Mobilität“.

Die Wohnungen könnten zum 1. April (Bauteil A) beziehungsweise 1. Mai (Bauteil B) 2020 bezogen werden. Interessenten, heißt es, könnten sich direkt beim ASB melden, die endgültige Vergabe der Wohnungen erfolge durch die Stadt Herne.

Kontakt: Tel. 02323/919040 (ASB-Geschäftsstelle)