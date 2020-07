Auftritt von Moritz Neumeier in Herne auf März verschoben

Herne Der Kabarettist und aktuelle Tegtmeier-Preisträger Moritz Neumeier hat seine komplette Herbsttournee auf das nächste Frühjahr verschoben.

Der Kabarettist, Comedian und aktuelle Tegtmeier-Jurypreisträger Moritz Neumeier hat seine komplette Herbsttournee auf das kommende Jahr verschoben. Dies betrifft auch den für Freitag, 4. September, angesetzten Nachholtermin in den Flottmann-Hallen, der nun nochmals verlegt werden musste. Neuer Termin ist Samstag, 20. März 2021. Bereits erworbene Tickets behalten weiterhin ihre Gültigkeit.

Die Flottmann-Hallen weisen außerdem darauf hin, dass CTS-Eventim irrtümlich per Mail an Ticketbesitzerinnen mitgeteilt hat, dass aufgrund der Corona-Pandemie im März und April 2020 ausgefallene Veranstaltungen nun komplett abgesagt wurden. Dies sei nicht der Fall. So sei weder der Nachholtermin für Horst Schroth (25. Februar 2021) noch für Wildes Holz (7. Oktober 2020) bisher abgesagt worden. Zur Zeit gebe es über Eventim lediglich keine weiteren Tickets für die Nachholtermine zu kaufen.