Herne. Auch abseits der großen Ausstellungsorte ist 2020 in Herne spannende Kunst zu erleben. Was Künstlerbund & Co für das Jahr planen (Teil 2).

Ausstellungen in Herne: Urbane Räume und ein Gruselkabinett

2019 haben die Urbanen Künste Ruhr unter dem Titel „Ruhr Ding“ zeitgleich verschiedene Ausstellungen und Projekte in Bochum, Dortmund, Essen und Oberhausen realisiert. Unter dem Titel „Territorien“ haben sich Künstlerinnen und Künstler mit Themen wie Globalisierung, Migration und Identität auseinandergesetzt. 2020 wird das Projekt an verschiedenen Standorten in Herne, Recklinghausen, Marl und Haltern fortgesetzt. Dieses Mal dreht sich alles um das Thema „Klima“. In Herne ist in der Zeit vom 8. Mai bis 28. Juni einer der Standorte das Heimatmuseum Unser Fritz. Für den Alten Wartesaal plant Ana Alenso, in Venezuela geborene Künstlerin, mit Wohnsitz in Berlin, eine Rauminstallation.

In Nordschweden hat sich der Herner Künstler Hans-Jürgen Jaworski inspirieren lassen. Foto: OH

Krankenhaus-Galerie EvK

Schon am 24. Januar startet die Galerie des Evangelischen Krankenhauses an der Wiescherstraße. Der Herner Künstler Hans-Jürgen Jaworski nennt seine Ausstellung „Der Kompass meiner Seele zeigt nach Norden“. In seiner Malerei und seinen Objekten nutzt er Materialien, die er während längerer Aufenthalte in Nordschweden gesammelt hat. Im Mai zeigt Gabi Kleipsties aus Schwerte großformatige Ölbilder und Collagen, die ganz aus ihren Materialien leben. Den Abschluss der diesjährigen Reihe bildet die Ausstellung von Ingrid Handzlik und Petra Missal. Hier werden Skulpturen und Malerei aufeinandertreffen.

Galerie Kunstpunkt des Herner Künstlerbundes

Anfang Februar beginnt das Ausstellungsjahr in der Galerie Kunstpunkt. Die Herner Künstler Christa Jakubat und Rolf Pötter zeigen Zeichnungen: „Gezeichnet“ nennen sie ihre Ausstellung, die einen Rückblick auf ältere Werke präsentiert. Während Christa Jakubat auf skizzenhafte Werke zurückgreift, stellt Rolf Pötter seine in Tusche gezeichneten Ansichten von alten Herner Häusern vor.

Christa Jakubat in der Galerie Kunstpunkt, wo sie 2018 an der Ausstellung „Colorful + Black“ beteiligt war. Foto: Sabrina Didschuneit / WAZ

Die zweite Ausstellung im April erinnert mit Drucken, Collagen und Zeichnungen an den Herner Künstler Kasimir Rajkowski.

Sein 30-jähriges Jubiläum feiert der Herner Künstlerbund im Juni. „Willkommen im Gruselkabinett“ nennt er ein wenig selbstironisch seine Ausstellung. Was genau zu sehen sein wird, wollte Cara Lila Bauer, Vorsitzende des Vereins, aber noch nicht verraten. Das soll eine Überraschung bleiben.

Seinen Austausch mit Künstlerbünden der Nachbarstädte setzt der Herner Künstlerbund im Spätsommer fort. Zu Gast werden Susanne Olbrich-Hantzschk, Arnhild Koppe und Marion Mauß vom Bund Gelsenkirchener Künstler sein. Im Oktober stellt der Herner Wilhelm Tinnemann sein vielfältiges Werk von Malerei bis Skulpturen vor. Den Abschluss im Kunstpunkt bildet die Ausstellung „Kunstschätze“ von Cara Lila Bauer. Wie jedes Jahr präsentiert der Herner Künstlerbund seine Jahresausstellung im November in den Fluren des Herner Rathauses.

Lokales Kreativ.Quartier Hallenbad Im letzten Jahr hat sich das Hallenbad im Kreativ.Quartier Wanne zu einem spannenden Ausstellungsort entwickelt, an dem man neue und junge Kunst entdecken konnte. In diesem Jahr soll der Raum wieder mehr als Veranstaltungs- und Dienstleistungsraum genutzt werden. Aber die eine oder andere Ausstellung wird sicherlich auch zu sehen sein. Die Planung läuft noch.

Christuskirche

Eine ganz besondere Ausstellung erwartet das Herner Kunstpublikum in der Wanne-Eickeler Christuskirche. „Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei … und das eine Kreuz“ heißt das Projekt. In drei aufeinanderfolgenden Teilen setzen sich Künstlerinnen und Künstler aus Herne und Umgebung ab März mit den Themen Glaube, Liebe und Hoffnung auseinander. Mit dabei sind Künstler wie Petra Engel, Jörg Lippmeyer, Annette Ihme-Krippner und Werner Krause. Der Abschluss des Projektes findet dann im März 2021 in der Herner Kreuzkirche statt. Wie immer gibt es nicht nur Bilder zu sehen, sondern auch Vorträge, Konzerte und Kunstandachten.