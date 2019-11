Herne. Straßen.NRW Ruhr sperrt am nächsten Wochenende die A42 in Richtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Gelsenkirchen-Zentrum und Herne-Wanne.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bauarbeiten: A42-Anschlussstelle Herne-Wanne wird gesperrt

Straßen.NRW Ruhr sperrt am kommenden Wochenende die A42 in Fahrtrichtung Dortmund zwischen den Anschlussstellen Gelsenkirchen-Zentrum und Herne-Wanne. Die Sperrung startet Samstagnacht (30. November) um 0 Uhr und endet Montagmorgen (2. Dezember) um 5 Uhr.

In dem Zeitraum erneuert Straßen.NRW die Fahrbahndecke und einen defekten Fahrbahnübergang zwischen den Anschlussstellen Gelsenkirchen-Bismarck und Herne-Wanne. Fahrbahnübergänge sind Konstruktionsteile, die einen sicheren Übergang zwischen der Fahrbahn auf der Brücke und der angrenzenden Fahrbahn gewährleisten.

Kurzfristige Vollsperrung ist möglich

Folgende Anschlussstellen werden in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt: Auffahrt Gelsenkirchen-Zentrum, Anschlussstelle Gelsenkirchen-Schalke, Anschlussstelle Gelsenkirchen-Bismarck sowie die Ausfahrt Herne-Wanne. Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Zentrum innerörtlich zur Auffahrt Herne-Wanne geleitet.

Bis Donnerstag (5. Dezember) wird die Baustelle auf der A42 schrittweise zurückgebaut, so dass ab Freitag (6. Dezember) in beiden Richtungen wieder zwei vollwertige Fahrstreifen zur Verfügung stehen. Danach bleibt der Standstreifen in Richtung Dortmund gesperrt und die Geschwindigkeit auf 80 km/h begrenzt. Grund dafür sind Arbeiten unter anderem an den Regenwasser-Klär- und Regenwasserrückhaltebecken neben der Autobahn.

Die Arbeiten sind stark wetterabhängig. Eine kurzfristige Verschiebung der Vollsperrung ist möglich.