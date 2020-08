Betrunkener Herner schafft es nicht aufs Rad - Krankenhaus

Die Polizei rückte an die Stefanstraße in Herne aus.

Herne. Ein betrunkener Wanne-Eickeler (67) wollte in Herne auf ein Pedelec steigen. Das klappte nicht. Der missglückte Versuch hatte aber ernste Folgen.

Ein 67-jähriger Mann aus Wanne-Eickel hat am Dienstagabend versucht, auf sein Pedelec zu steigen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, wollte der Mann gegen 22 Uhr damit nach Hause fahren. Da er alkoholisiert war, gelang es ihm nicht, auf das Rad zu steigen. Mehr noch: Er verlor das Gleichgewicht und stürzte gegen ein an der Stefanstraße geparktes Auto. Das Fahrzeug wurde beschädigt.

Damit nicht genug: Der 67-Jährige verletzte sich leicht. Er wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, seine Verletzungen wurden kontrolliert. Außerdem wurde dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen.

Polizei stellt Anzeige aus

Der an der Unfallstelle durchgeführte Alcotest hatte einen Wert von 1,4 Promille angezeigt, so die Polizei weiter. Nun gibt es strafrechtliche Konsequenzen: Auf den Wanne-Eickeler wartet eine Unfallanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.