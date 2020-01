In Dortmund wird eine Bombe entschärft, in Herne eine Parkverbotszone eingerichtet.

Bombenentschärfung: Senioren werden in Herne untergebracht

An der Wörthstraße in Baukau wird im Bereich der Senioreneinrichtung zum Wochenende eine Parkverbotszone eingerichtet. Grund ist eine Bombenentschärfung - in Dortmund.

Wie die Stadt Herne berichtet, gibt es wegen der großen Bombenentschärfung in Dortmund am Sonntag, 12. Januar, von Samstag, 11. Januar, bis voraussichtlich Montag, 13. Januar, Einschränkungen auf der Wörthstraße. Da von der Evakuierung in Dortmund auch Senioreneinrichtungen betroffen seien, werde die erst kürzlich leergezogene Einrichtung an der Wörthstraße für die kurzzeitige Unterbringung der Senioren aus Dortmund genutzt.

Um den Transportfahrzeugen das Be- und Entladen zu ermöglichen, erfolge die Einrichtung des Parkverbots. In der Wörthstraße ist laut Stadt in diesem Zusammenhang an den betreffenden Tagen mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. Hierfür bittet die Stadt Herne um Verständnis.