Herne. Zum Brand bei einem Briefzusteller hatte es die Herner Feuerwehr am Samstagmorgen nicht weit: Die Filiale liegt gegenüber an der Sodinger Straße.

Brand bei Briefzusteller an den Herner Wohntürmen

Eine extrem kurze Anfahrt hatte am Samstagmorgen die Feuerwehr nach einer Brandmeldung: Ein aufmerksamer Bürger hatte um 7 Uhr einen Feuerschein in einer Filiale eines Briefzustellers an der Sodinger Straße in Höhe der Wohntürme gesehen - gleich gegenüber der Feuerwache. So war der Löschzug eine Minute später vor Ort.

Nachdem sich die Feuerwehrleute über den stark gesicherten Eingangsbereich und über den Hintereingang Zugriff verschafft hatten, löschten sie von der Vorder- und der Rückseite. Währenddessen kam es zu einer erheblichen Verrauchung im direkten Umfeld der Einsatzstelle.

Bewohner waren nicht gefährdet

Eine Gefährdung der Bewohner habe aber zu keiner Zeit bestanden, versichert die Feuerwehr, die den Brand weitgehend auf seinen Ursprungsort begrenzen konnte: Es brannte in einem Bereich, in dem sich mehrere Akku-Ladestationen für die Zusteller-Fahrräder befanden haben. Durch den Brand und durch den Brandrauch wurde das Ladenlokal erheblich beschädigt und ist vorübergehend nicht mehr nutzbar.

Nun ermittelt die Polizei die Brandursache. Während des Einsatzes mit insgesamt 45 Einsatzkräften kam es im Bereich der Sodinger Straße/Wiescherstraße /Straßburger Straße zu Behinderungen im Straßen- und Busverkehr.