BRR baut digitales Schulungszentrum im Gewerbepark Hibernia

„Wir platzen aus allen Nähten“, sagt Harald Ausmeier. Die Erweiterung sei längst überfällig, bestätigt auch Manfred Ausmeier. Umso mehr freuen sich die beiden Geschäftsführer von BRR - Baumaschinen Rhein-Ruhr, dass sie das Grundstück im Gewerbepark Hibernia nun erwerben konnten. Auf dem an den Stammsitz angrenzenden Gelände von 9.200 Quadratmetern soll nun ein Leistungs- und Kompetenzzentrum entstehen, das deutschlandweit einzigartig sei.

„Vor zwölf Jahren sind wir aus Essen hierher gezogen“, erklärt Manfred Ausmeier. Aus den damals 20 Mitarbeitern sind mittlerweile gut 100 geworden. Die drei Hauptprodukte im Vertrieb und Service von BRR sind Erdbewegungsmaschinen vom Weltmarktführer Komatsu, Umschlagmaschinen von Sennebogen sowie Abbruchwerkzeuge. „Wir haben einen Mietpark mit 300 Fahrzeugen von bis zu 200 Tonnen.“ Diese seien bundesweit aber auch in den Nachbarländern im Einsatz.

Mitarbeiterzahl weiter aufstocken

„Vor zwei Jahren haben wir noch die Firma AP gegründet“, erklärt Harald Ausmeier. Hier liegt der Schwerpunkt auf Planiereinrichtungen, Maschinensteuerung und Vermessungstechnik. Die zehn Mitarbeiter von AP sind aktuell in Containern untergebracht. „Wir haben einfach keinen Platz mehr.“ Mit dem Neubau soll dieses Problem gelöst und die Mitarbeiterzahl weiter aufgestockt werden. Der Spatenstich ist für Frühjahr geplant - die Fertigstellung für 2021. Insgesamt hat das Familienunternehmen dann 25.000 Quadratmeter auf Hibernia in Beschlag. Das Investitionsvolumen liegt bei vier Millionen Euro.

Lokales Seit 2007 ist Hibernia die Heimat Das Unternehmen wurde 1992 in Essen unter dem Namen BTS Baumaschinen gegründet. 2004 erfolgte die Umbenennung in BRR. Im Dezember 2007 erfolgte der Umzug nach Herne mit Unterstützung der Herner Wirtschaftsförderung. „Wir hatten Herne als Standort erst gar nicht auf dem Schirm“, verrät Harald Ausmeier. „Und das obwohl wir aus Wanne-Eickel kommen.“ Mittlerweile sind sie auf Hibernia heimisch. Infos unter www.brr-baumaschinen.de und www.ap-deutschland.com

„Wir haben ein hochmodernes Gebäude mit viel Glas geplant“, verrät Architekt Christoph Schildgen. Die Fußbodenheizung werde über eine Wärmepumpe betrieben, Foyer und Flure offen gestaltet. „Dass mit diesem Lückenschluss so ein hochwertiges Gebäude entsteht, ist eine Idealvorstellung für uns“, betont Holger Stoye, Chef der Herner Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG). Dies sei ein deutliches Bekenntnis zum Wirtschaftsstandort Herne, freut sich Oberbürgermeister Frank Dudda. „So ein digitales Schulungszentrum hat eine große Strahlkraft und zieht Folgeeffekte mit sich - es kommen mehr Menschen in die Stadt.“ Aktuell lägen zwei Bauanträge für Hotels auf dem Stadtgebiet vor, verrät der OB. „Deshalb gilt es für uns, solch familiär geführte Firmen mit klarer Zukunftsvision zu unterstützen.“

Trend in Richtung autonome Baumaschinen

Das Schulungszentrum soll Bauingenieure und Mitarbeiter aus den verschiedensten Bereichen für die hochkomplexe Technik wappnen, die Baumaschinen heute mit sich bringen. „Das ist eben nicht einfach nur ein Bagger sondern Hightech“, betonen die Geschäftsführer. Der Trend gehe immer mehr in Richtung autonome Baustelle. Programmierer können beispielsweise Geländeprofile in die Maschine einspeisen, so dass via GPS eine genaue Steuerung möglich ist. Als offizieller Topconhändler liefere AP Produkte im Bereich der Vermessungstechnik und berate zum Umgang damit.

Das neue Schulungszentrum bietet aber nicht nur die Möglichkeit für Theorie - im Außenbereich entsteht ein 1000 Quadratmeter großer „Sandkasten“, in dem praktische Übungen zur Landschaftsgestaltung gemacht werden können. „Wer nicht selber auf die Maschine möchte, kann von einer Terrasse aus zuschauen“, sagt Harald Ausmeier. Die Geschäftsführer sind sich einig, dass ihr Unternehmen weiter wachsen soll. Dazu suchen sie Mitarbeiter in sämtlichen Bereichen. Die Gefahr, dass sie dann wieder aus allen Nähten platzen, haben sie dieses Mal bedacht: „Wir können noch erweitern, wenn es nötig wird.“