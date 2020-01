Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brücke über den Kanal soll noch kommen

Nach den ursprünglichen Plänen von „Emscherland 2020“ sollte auch eine Brücke für Spaziergänger und Radfahrer über den Rhein-Herne-Kanal gebaut werden, damit eine Verbindung von Baukau-Ost beziehungsweise Horsthausen bis nach Recklinghausen geschaffen werden kann.

Für diese Brücke, so heißt es bei der Stadt, seien aber bei „Emscherland 2020“ keine öffentlichen Mittel zur Verfügung gestellt worden. Nun versuche die Stadt, die Brücke doch noch über andere Fördertöpfe zu realisieren. Sie soll am alten Hafenbecken an der Streuobstwiese über den Kanal gebaut werden.