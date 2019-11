Brutale Vergewaltigung: Hernerin (37) durchlitt Todesängste

Mit der Vernehmung des mutmaßlichen Opfers unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist am Mittwoch der Prozess um einen lebensgefährlichen „Alptraum-Übergriff“ in Baukau fortgesetzt worden. Ein Herner (20) soll eine Frau (37) in ihrer Wohnung brutal vergewaltigt haben.

Vor der Zeugenvernehmung in dem Prozess um eine brutale Vergewaltigung waren am Bochumer Landgericht bereits Details zu den ersten Äußerungen der betroffenen Hernerin bekannt geworden. „Ich hatte die ganze Zeit über Todesangst“, soll die verheiratete Frau einem Polizeibeamten bereits in ihrer ersten Vernehmung am Krankenhausbett berichtet haben. Als sie dem 20-jährigen Angeklagten, der in der Nacht auf den 5. Mai unter einem Vorwand mit in ihre Wohnung gekommen war, damals zur Tür habe bringen wollen, sei dieser plötzlich brutal über sie hergefallen, habe sie vergewaltigt und geschlagen. Auch habe der 20-Jährige mehrfach zugebissen und so fest an ihrem Schal „gerissen“, dass der Frau zwischendurch „immer schwummerig“ geworden sei, sie einmal wohl auch „kurz weg gewesen“ sei.

Der 20-jährige Angeklagte („Ich weiß auch nicht, was da mit mir abging“) hatte zuletzt im Prozess zugegeben, die Frau im betrunkenen Zustand nach einer Taxifahrt in ihrer Wohnung angegriffen, gebissen, geschlagen, vergewaltigt und bestohlen zu haben. Die Anklage lautet unter anderem auf versuchten Mord. Im Falle einer Verurteilung und bei Anwendung des Erwachsenenstrafrechts droht eine empfindlich hohe Gefängnisstrafe. Denkbar ist aber auch die Anwendung des milderen Jugendstrafrechts.