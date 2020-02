Bunt statt braun: Auf dem Robert-Brauner-Platz verteilt das Bündnis Herne am Donnerstag Saatbomben.

Kundgebung Bündnis Herne will „Toleranz pflanzen“

Herne. Das Bündnis Herne verteilt am Donnerstag auf dem Robert-Brauner-Platz Saatbomben: Fortsetzung der Aktionen gegen Rechts der vergangenen Monate.

„Die Welt ist uns zu braun, lass mal Blumen pflanzen“: Unter diesem Motto treffen sich das Bündnis Herne und seine Anhänger und Anhängerinnen erneut am Donnerstag, 27. Februar, um 18 Uhr auf dem Robert-Brauner-Platz.

Nach dem Gottesdienst um 17.30 Uhr an der Kreuzkirche geht es mit einem bunten Programm in der Innenstadt weiter. Der Stadtjugendring will das Bündnis dabei tatkräftig unterstützen. Jugendliche zwischen 15 und 20 Jahren trauen sich ans Mikro und versüßen den Teilnehmenden den Abend mit Poetry Slam, passend zu den Leckereien, für die gesorgt ist.

„Seedbombs“ zum Mitnehmen

Und dem Motto des Tages gerecht zu werden, wird der Stadtjugendring „Seedbombs“ mit Samen verteilen. Diese dürfen mitgenommen und später gepflanzt werden. Alle Interessierten seien herzlich eingeladen, das Bündnis zu unterstützen, das sich für ein buntes, vielfältiges Miteinander einsetzt: „Lasst uns gemeinsam in unserer Stadt noch mehr Toleranz und Vielfältigkeit pflanzen.“

Eine Aktion rechtsextremer Gruppierungen ist nicht angemeldet.