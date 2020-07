Corona an Herner Gesamtschule: Test-Ergebnisse liegen vor

Wegen eines Corona-Falls an einer Herner Gesamtschule wurden vier Schüler in Quarantäne gesteckt. Nun sind ihre Test-Ergebnisse da.

Herne. Wegen eines Corona-Falls an einer Gesamtschule in Herne sind vier Schüler in Quarantäne gesteckt worden. Nun liegen ihre Test-Ergebnisse vor.

Aufatmen im Umfeld der Mont-Cenis-Gesamtschule in Herne: Die vier Schüler, die vor einer Abiturprüfung Kontakt mit einer infizierten Schülerin hatten, sind negativ auf Covid-19 getestet worden. Das teilt die Stadt auf Anfrage der WAZ mit.

Mit Beginn der Schulferien kam heraus: An der Mont-Cenis-Gesamtschule in Sodingen hat es kurz vor den Ferien einen Corona-Fall gegeben. Eine Schülerin, die in einer mündlichen Abiturprüfung saß, ist wenige Tage später positiv auf Covid-19 getestet worden. Deshalb strich die Schulleitung auch die Abifeier. Die Schülerin saß zunächst mit drei weiteren Schülern und einem Lehrer in einem Vorbereitungsraum, bevor die Schüler dann getrennt in ihre Prüfungsräume gingen. Dort wurde jeder Schüler im Beisein von drei Lehrern geprüft – alles unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, hieß es.

Stadt: Infizierte Schülerin ist symptomfrei

Den Fall öffentlich gemacht hatte der Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW): Bei Lehrern schrillten nun die Alarmglocken, hieß es. Jetzt die positive Meldung: Die vier Schüler, die mit der Infizierten in dem Vorbereitungsraum saßen, wurden negativ getestet. Sie waren nach Bekanntwerden des Falls in Quarantäne geschickt worden. Die Lehrer wurden von der Stadt Herne nicht getestet – sie gelten nicht als Kontaktperson ersten Ranges, so die Stadt.

Ob sich vielleicht doch noch jemand im Umfeld der Schule angesteckt hat, bleibt indes abzuwarten. Nach Berichten eines Lehrers gegenüber der GEW sei die Schülerin nach ihrer Prüfung ohne Maske in der Schule herumgelaufen und deswegen von einem Lehrer nach Hause geschickt worden. Die infizierte Schülerin sei symptomfrei, sagte eine Stadtsprecherin zur WAZ.