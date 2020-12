Viele Herner Restaurants bieten an Silvester einen Abhol- und Lieferservice an.

Gastronomie Corona: Diese Herner Restaurants liefern an Silvester Menüs

Herne. Restaurants bleiben auch an Silvester geschlossen. Viele Herner Gastronomen bieten aber wieder einen Abhol- und Lieferservice an.

Keine Lust, selbst zu kochen an Silvester? Auch wenn die Restaurants bis mindestens zum 10. Januar geschlossen bleiben, bieten viele Herner Lokale derzeit wieder die Möglichkeit, sich Gerichte abzuholen oder sogar nach Hause liefern zu lassen – auch an Silvester. Ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Haus Galland

Das Haus Galland bietet zu Silvester Vorspeisen, Hauptgerichte und auch Partyplatten für mehrere Personen zum Abholen an. Eine Lieferung wird ab 40 Euro frei Haus angeboten. Sonst 0,30 Euro/km. Bestellungen werden bis zum 30. Dezember, 23.59 Uhr entgegengenommen. Kontakt und Bestellungen: 02323/ 60523

Wanner Hof

Der Wanner Hof, Kolpingstraße 23, bietet Speisekarten für Weihnachten und Silvester an. Die Gerichte werden geliefert oder können abgeholt werden. Öffnungszeiten an Silvester 16 bis 20 Uhr. Kontakt: 02325/ 70585

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Gallo

Das „Gallo to go“-Silvestermenü kann abgeholt werden, auch eine Lieferung wird angeboten. Neben Gänsekeule und Co. werden auch weiterhin Antipasti und Pizza angeboten. Liefer- und Abholservice (Westring 237) an Silvester von 14 bis 21 Uhr, Neujahr von 12 bis 14.30 und 17.30 bis 21 Uhr. Bestellungen: https://app.localstar.digital/gallo-to-go, Kontakt: 02323/27547

Zum krummen Hund

Das Silvester-Schlemmerbuffet des Restaurants Zum krummen Hund, An der Cranger Kirche 1, kann an Silvester von 14 bis 21 Uhr abgeholt werden. Auch eine Lieferung wird angeboten. Auf viele Gerichte gibt es 20 Prozent Abholer-Rabatt. Bestellungen werden bis Dienstagabend entgegengenommen, am Mittwoch gibt es nur noch Restkapazitäten. Bestellungen über WhatsApp 015222155525.

Lindenhof

An Silvester wird im Lindenhof, Dorstener Straße 168, eine kleinere Auswahl an Speisen zum Mitnehmen angeboten. Öffnungszeiten an Silvester von 16.30 bis 20.30 Uhr. Es wird darum gebeten, die Gerichte so früh wie möglich zu bestellen. Kontakt: 02325/9394612

Speckmanns Mühlenstube

Mit einer Festtagskarte will Speckmanns Mühlenstube, Sodinger Straße 127, seinen Gästen eine Freude bereiten. Abhol- und Lieferzeiten an Silvester von 12 bis 14 Uhr und 17 bis 20.30 Uhr. Kontakt und Bestellungen: 02323/13008

Restaurant Fontäne

Die Weihnachtskarte des Restaurants Fontäne, Bahnhofstraße 160, wird an Silvester 12 bis 15 Uhr und 17 bis 21 Uhr angeboten. Es gibt einen Abhol- und Lieferservice. Kontakt: 02323/52555

Trattoria Villa Conte

Die Trattoria Villa Conte, Vinckestraße 107, bietet an Silvester und Neujahr Speisen an und nimmt an diesen Tagen Bestellungen entgegen. Kontakt: 02323/3996180

>>>Schicken Sie uns Ihren Tipp:

Einige Restaurants fehlen in der Aufzählung, da die Frist für Bestellungen bereits abgelaufen ist.

Sie kennen weitere Restaurants und Cafés in Herne, die Silvestermenüs anbieten und bei denen das Essen noch vorbestellt werden kann?

Dann schicken Sie uns Ihren Tipp an redaktion.herne@waz.de – wir ergänzen ihn gerne!