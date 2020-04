Corona: Herner Grundschulen öffnen am Donnerstag

Die Viertklässler kehren am Donnerstag, 4. Mai, in die Herner Grundschulen zurück.

Herne. Die Herner Grundschulen unterrichteten ab Donnerstag wieder Viertklässler, kündigt die Stadt an. Lockerungen gibt es auch auf dem Standesamt.

Die Grundschulen in Herne würden erst am Donnerstag, 7. Mai, wieder öffnen, teilt die Stadt mit. Zunächst würden ausschließlich die Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen unterrichtet. Das habe der Krisenstab der Stadt Herne beschlossen. Die städtischen Schulen stellten weiterhin die Notbetreuung sicher, berichtet die Verwaltung.

Das Land hatte in dieser Woche entschieden, dass an den NRW-Grundschulen frühestens ab dem 7. Mai wieder unterrichtet werden darf. Ab dem 4. Mai sollen zunächst nur die Schulleitungen zurückkehren.

Vier Gäste dürfen das Brautpaar begleiten

Das Brautpaar darf ab Montag zu Trauungen bis zu vier Gäste ins Rathaus Herne und Wanne mitbringen. Foto: Frank Leonhardt / picture alliance / dpa

Und auch das teilt die Stadt mit: Ab Montag, 4. Mai, dürften in den Trausälen in den Rathäusern Herne und Wanne bis zu sechs Personen anwesend sein, also außer dem Brautpaar vier Gäste. Die geltenden Abstandsregelungen müssten dabei eingehalten werden. Zurzeit darf nur das Brautpaar in den Trausaal.

Die Frage, wie viele Menschen an Trauorten wie dem Kaminzimmer von Schloß Strünkede oder dem Parkhotel anwesend sein dürfen, will die Stadt Herne entscheiden, bevor dort die nächsten Trauungen stattfinden.

Info-Telefon am Wochenende

Das Infotelefon der Stadt Herne ist in der kommenden Woche am Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 13 Uhr erreichbar und am Dienstag und Donnerstag von 13 bis 17 Uhr. Die Stadtverwaltung bietet zwei Rufnummern an: die kostenfreie Rufnummer 0800 / 16 12 000 und die kostenpflichtige Nummer 0700/16 200 000 (6,3 Cent pro 30 Sekunden). Darüber hinaus steht an den Wochenenden das Bürgertelefon des Landes NRW unter 0211/ 9119 1001 zur Verfügung.