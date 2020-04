Corona: Herner Ostermarsch mit Kundgebung im Internet

Herne. Angesichts der Coronakrise mit ihren Kontaktverboten veranstaltet die Herner Friedensinitiative eine virtuelle Kundgebung im Internet.

Auch die Herner Friedensinitiative weicht angesichts der Coronakrise mit ihrer traditionellen Ostermarschkundgebung ins Internet aus.

Am Ostersamstag, 11. April, wird es ab 12 Uhr eine Kundgebung mit Musik und Redebeiträgen unter www.ostermarsch-ruhr.de geben.

Auf dieser Seite befindet sich auch das Ostermarschplakat zum Download, das als Zeichen der Unterstützung in die Fenster gehängt werden kann. Fotos davon bitte an kontakt2020@ostermarsch-ruhr.de oder per whatsapp an 01783716915 senden. So soll eine Bildergalerie entstehen, die ebenfalls im Netz veröffentlicht wird. Einige Plakate und Buttons liegen noch in Herne bereit. Interessenten können sich unter edith.grams@gmx.de melden.

Die Initiative weist darauf hin, dass auch in Zeiten von Corona manche Gefahren unverändert fortbestünden: Kriegsgefahr durch massive Aufrüstung oder die Zerstörung der Umwelt. Die Forderungen blieben also aktuell.