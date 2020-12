Corona: Herner Weihnachtsmarkt verpasst 50. Geburtstag

In den 1960er Jahren gab es in Herne keinen Weihnachtsmarkt. Die Bahnhofstraße aber war festlich beleuchtet.

Herne In Herne hätte der Weihnachtsmarkt nun 50. Geburtstag gefeiert - dann kam Corona. So war der Neustart des Weihnachtsmarkts 1970.

„Nach längerer Pause ein Weihnachtsmarkt“: So hat die Schlagzeile in den Ruhr-Nachrichten Herne vom 25. November 1970 gelautet. Konkret: Zum ersten Mal nach über 15 Jahren fand in Herne wieder ein kleiner Weihnachtsmarkt statt.

Nicht auf der Bahnhofstraße wie heute, sondern auf dem Bahnhofsplatz wurde der Weihnachtsmarkt präsentiert – vom 28. November bis 23. Dezember, sagt Alina Gränitz vom Stadtarchiv Herne. Insgesamt 13 verschiedene Geschäfte, vom Kinderkarussell bis zur Würstchenbude, hätten die Besucher angelockt. „Mit unserem Weihnachtsmarkt können wir uns gewiss sehen lassen!“, stellte Friedrich Morck, Vorsitzender vom Herner Verband für Markthandel und Reisegewerbe, demnach seinerzeit selbstbewusst fest.

Corona-Aus für Weihnachtsmarkt: "Ein emotionaler Einschnitt“

Das Besondere an dem Neu-Start im Jahre 1970: „Herne hätte also in diesem Jahr Weihnachtsmarkt-Goldjubiläum feiern können, wenn nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte“, sagt Alina Gränitz, im Stadtarchiv Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste und auch Mitglied der Herner Geschichtsgruppe „Die Vier!“. Das Aus für den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr sei für die Herner Bürger sicherlich „ein emotionaler Einschnitt“.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Und wie erging es dem „neu aufgelegten“ Weihnachtsmarkt vor 50 Jahren? „Gut“, erklärt Gränitz: Während der an einem Samstag abgehaltene „bunte City-Adventbummel“ als „ein Programm der Langeweile“ bezeichnet worden sei, habe man den Weihnachtsmarkt als einen wirklichen Schwerpunkt gelobt, auf dem eine „Mordsstimmung“ geherrscht habe.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.